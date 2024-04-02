بالتعاون بين التعليم والأزهر.. ورش عمل ولقاءات تعريفية استعدادا للمشروع الوطني للقراءة

تحت رعاية محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم ، نظمت مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف ، ورشة عمل ولقاء تعريفي حول أهمية المشروع الوطني للقراءة ، وذلك بحضورالأستاذ هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم،فضيلة الدكتور أحمد مكي وكيل وزارة الأزهر الشريف ،الدكتور عبده إبراهيم بأكاديمية البحث العلمي ،الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية ،الأستاذ محمد سعد مدير عام مركز إعلام شمال الصعيد والأستاذة هالة سيد منسق المشروع ومسؤل المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف والأستاذ أيمن الكاشف مدير إدارة المشاركة المجتمعية.



وفي كلمته رحب وكيل التعليم بالضيوف معربا عن سعادته وسط أبنائه الطلاب والمعلمين ، مؤكدًا على أهمية القراءة في تنمية الوعي وغرس القيم الإيجابية ،مشيرًا إلى أن المشروع الوطني للقراءة مشروع ثقافي تنافسي يدعم القيم الوطنية والإنسانية ويحدث نهضة كبيرة في القراءة بهدف بناء شخصية الطلبة لغوياً وثقافياً واجتماعياً ،موجهاً جميع المدارس والمعلمين بالاشتراك في المسابقة في عامها الرابع وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

كما تحدث الدكتور أحمد مكي وكيل وزارة الأزهر الشريف عن فضل القراءة وأهميتها في اكتساب القيم وتحصيل المعرفة وتنمية مهارات القراءة الإبداعية لدى الطلاب ، فيما استعرض الدكتور عبده إبراهيم مراحل التسجيل بالمسابقة وآليات الاشتراك وقام بالرد على كافة التساؤلات والإستفسارات الخاصة بالمشروع موضحاً دور منسق المدرسة في نشر الوعي بأهمية المشروع الوطني للقراءة.