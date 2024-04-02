بنى سويف .. إصابة 12 شخصا في حادث تصادم بطريق قرية دنديل

أصيب 8 أشخاص بينهم 4 أطفال، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم توكتوك مع دراجة بخارية بطريق قرية دنديل بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم توكتوك مع دراجة بخارية بطريق قرية دنديل بمركز ناصر شمال المحافظة، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بينهم 4 أطفال وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف إلى محل الواقعة وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة.