محافظ بني سويف يبحث تنفيذ مشروع "تمكين مستدام" لتعزيز دور الجمعيات الأهلية

بحث محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، مع مسؤولي مؤسسة نهضة بني سويف، الخطوات اللازمة والمطلوبة لتنفيذ مشروع "تمكين مستدام"؛ لتعزيز دور الجمعات الأهلية في التنمية المستدامة.

استعرض المحافظ - خلال اللقاء - تفاصيل ومحاور عمل المشروع المزمع تنفيذه في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين مؤسستي مصر الخير ونهضة بني سويف وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، حيث يهدف إلى تعزيز دور الجمعات الأهلية في التنمية المستدامة والعمل المناخي على المستوى المحلي، من خلال تحقيق عدة أهداف محددة؛ تتضمن: تكوين وتفعيل شبكة من الجمعيات الأهلية المحلية المعنية بالتنمية المستدامة والعمل المناخي، وإيجاد آلية فعالة للتنسيق بين المنظمة وكيانات المحكم المحلي وزيادة مشاركة المواطن في مبادرات تطبيق أهداف التنمية المستدامة.

أكد المحافظ، حرص المحافظة على دعم تنفيذ مثل تلك المشروعات وتوفير التيسيرات اللازمة لتحقيق المستهدف منها، خاصة وأن المشروع يركز على تعزيز دور ومشاركة منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في قضايا وملفات حيوية ومهمة، مثل التنمية المستدامة والعمل المناخي، موجها باتخاذ ما يلزم نحو تشكيل مجلس استشاري للتنمية الشاملة المستدامة؛ يكون معنياً بمتابعة وتقييم الجهود المبذولة في هذا الملف.