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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخصيص 143 ساحة في بني سويف لأداء صلاة عيد الفطر

صدى البلد

قال محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، إنه جرى تخصيص 143 ساحة من الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى والمدارس ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة السبع، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، موجها مسؤولي الأوقاف، بتجهيز الساحات على أكمل وجه ، للتيسير على أهالي المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ مع وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة الدكتور عبد الرحمن نصر اليوم "الثلاثاء"؛ لمراجعة الترتيبات النهائية الخاصة بخطة المساجد والساحات المقرر إقامة صلاة العيد بها، ومراجعة خطة المديرية لأداء شعائر صلاة العيد على مستوى المراكز والمدن، والتي تضمنت تشكيل غرفة عمليات بالمديرية، وغرف فرعية داخل كل إدارة على مستوى مدن المحافظة للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام على مدار الساعة لمتابعة أعمال النظافة، والوقوف على مجريات الأمور، والتأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بالتعليمات الوزارية.


من جهته، أكد وكيل الأوقاف أنه يجرى حاليا الانتهاء من تجهيز ساحات المساجد، وتخصيص خطيبين لكل ساحة "أساسي واحتياطي.

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