جبل الديناصور ..يجذب عشاق السفاري في نويبع |شاهد

يجذب الجبل المخروم الذي أطلق عليه جبل الديناصور بنويبع عشاق السفاري من مختلف جنسيات العالم .

ويعتبر جبل الديناصور مكانا فريدا لما يحويه من طبيعة جبلية ومغارات و كثبان رملية كثيفة .



يقول إيهاب فريد خبير في سياحة السفاري بخليج العقبة إن جبل الديناصور من جبال البرقاء في وادي غزالة وهو متكون من الحجارة الجيرية من ملايين السنين مشيرا إلي أنه ترجع تسميته بذلك الاسم لوجود ثقب كبير من جانبي الجبل يقول السياح بالصعود من خلالها وأطلق عليها عين الديناصور واضاف فريد أن تكونت من الاسقاط الجبلي وعوامل التعرية .

واضاف علي عايش الخبير السياحي بخليج العقبة يوجد في جبل الديناصور منطقة تسمي " الهدودة" عبارة عن كثبان رملية علي ارتفاع 50 متر محاطة بالجبال الصخرية يقوم السياح بالتزحلق عليها وممارسة الالعاب التي تصنع فرحة ومتعة للسياح .

وقال احمد الشيخ الخبير في سياحة السفاري إن من اجمل الرحلات في السفاري جبل الديناصور حيث يستمتع السياح بالتصوير الفوتوغرافي بمغارة الجبل والتزحلق علي الرمال الناعمة .

ومن جانبه أكد المهندس سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري طابا نويبع إن مدينة نويبع غنية بمناطق السفاري الفريدة و الكانيونات الملونة وعيون المياه وبها معالم طبيعية فريدة مثل وادي الوشواش وعين حضرة وعين ام احمد وبئر صغير والتي تعتبر كنز لرحلات السفاري مشيرا إلي أنه لابد الترويج لها .

جبل الديناصور

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