شوبير يزف بشرى سارة بشأن أحمد رفعت لاعب فيوتشر

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة سارة بشأن حالة أحمد رفعت لاعب فيوتشر عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب “شوبير”: خير جميل نقل أحمد رفعت من الرعاية المركزة إلى غرفة عادية بالمستشفي .. ألف حمد وشكر لله.

وكان قد كشف الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقًا تفاصيل عن تطورات الحالة الصحية للاعب “أحمد رفعت” لاعب نادي فيوتشر، ولاعب منتخب مصر .



وذلك بعد إصابة أحمد رفعت بتوقف مفاجئ في عضلة القلب خلال نهاية مبارة نادي فيوتشر والاتحاد السكندري .

ونقله إلى المستشفى على الفور وتشخيصه بالإصابة بتوقف بعضلة القلب نتيجة اضطراب و تسارع في ضربات القلب .

وتدهورت حالة اللاعب أحمد رفعت الصحية لفترة طويلة وظل تحت المراقبة بالعناية المركزة حتي حدث له ما شبه الدكتور جمال شعبان بالمعجزة.