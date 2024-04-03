عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

نجم الأهلي مهدد بالسجن| مصير حسين الشحات مع الأهلي.. مساعي للصلح بين الطرفين..تفاصيل

الشحات و الشيبي
الشحات و الشيبي

في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة الرياضية المصرية، باتت قضية حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، والشيبي، لاعب نادي بيراميدز، واحدةً من القضايا المثيرة للجدل والاهتمام. حيث تفاعلت وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بشكلٍ كبير مع هذه القضية، التي تتعلق بتبادل الاتهامات والمشادات بين اللاعبين خلال مباراة الفريقين.
 

الشحات الأهلى الشيبي بيراميدز رامز جلال دولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خارج التوقعات.. هيئة الأرصاد تعلن حالة طقس غدا الأربعاء|تفاصيل كاملة

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء تواصل الهبوط في الأسواق

اتهامات تودي السجن.. ماذا قال الشيبي عن حسين الشحات نجم الأهلي في النيابة؟

بالفيديو| محمد رمضان ينفعل على مدير فندق | أنا مصري وخدمت في الجيش

تحرك مهم من الحكومة قبل إجازة العيد.. مدبولي يتابع توفير الاحتياجات البترولية

بعد عينة المنشطات.. سيف زاهر: ثنائي الأهلي تعرض لنفس موقف رمضان صبحي

الشاب المتهم بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية: تحرشت بها ولم أقصد قتـ ـلها

موضوعات متعلقة

لمدة عام.. جهاز سيُلازم أحمد رفعت بعد خروجه من المستشفى| تفاصيل

حادثة الشروق تتكرر| فتاة تلقي بنفسها بعد محاولة اختطافها.. وعائلتها تكشف التفاصيل

بعد كشف شوبير لأزمة المنشطات.. لاعب منتخب مصر مهدد بالاعتزال.. تفاصيل

أهالي الأسرى يهددون نتنياهو بحرق إسرائيل بعد تصديقه على اجتياح رفح.. تفاصيل

التفاصيل الكاملة لوعكة هنيدي الصحية| طبيبه يكشف حالته الآن

145 مليار دولار جديدة وراء انهيار عرش العملة الخضراء.. تفاصيل

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتحـ ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

واقعة غير مسبوقة .. الوطنية للإعلام توضح سبب عدم إذاعة قرآن الجمعة

ترشيحاتنا

عدلي حسين يعلن مفاجأة قد تحدث باجتماع الحكومة اليوم.. فيديو

الفراخ نزلت 40 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تدخل الحكومة

هل ليلة القدر اليوم في 25 رمضان؟.. راقب إضاءة القمر والشمس و8 علامات

محمد أبوألعينين: خطاب الرئيس السيسي بدأ بالأمن والأمان وانتهى بكيفية تفجير الطاقات الكامنة

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 3-4-2024

النائب محمد أبو العينين: عندما يذكر الرئيس السيسي أمن وأمان مصر فهذا لا يأتي من فراغ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

فستان أنيق.. هبة مجدي تستعرض جمالها بإطلالة جذابة

هنقابلهم كتير في حياتنا.. هل يمكن الزواج من الرجل المتردد؟

بأقل تكاليف.. طريقة تحضير كب كيك

فيديو

لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن

موعد صلاة العيد ومدة الإجازة

العالم الهولندي يثير الجدل من جديد

تطور جديد بأزمة اللاعب أحمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ