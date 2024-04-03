الشاب المتهم بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية: تحرشت بها ولم أقصد قتـ ـلها

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على شاب لاتهامه بإنهاء حياة شقيقته داخل شقتهما بالمطرية، بعد التحرّش بها .

وتلقي قسم شرطة المطرية بلاغًا بوفاة فتاة داخل شقتها بدائرة القسم .

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين من الفحص والتحري أن شقيقها حاول التحرّش بها وعندما صاحت قام بكتم أنفاسها فلقيت مصرعها في الحال .

وتمكّن رجال الأمن من القبض علي المتهم 17 سنة ، وقرّر أنه لم يقصد قتــ ـلها بل قام بكتم أنفاسها بعد صياحها بصوت عالٍ نتيجة تحرّشه بها بعد مُغادرة أسرتهما لقضاء مستلزمات المنزل.

تم تحرير محضر، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق .