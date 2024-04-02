قرار عاجل بضبط وإحضار المتهمين بإطلاق النار على صاحب مغسلة ونجله بالمطرية

تستمع نيابة شرق القاهرة، إلى أقوال صاحب مغسلة، ونجله، أصيبا في مشاجرة نشبت بينهما وبين آخر، على أثرها أطلق طلقات نارية من فرد خرطوش أصابهما في المطرية، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين وتفريغ كاميرات المراقبة.

وكشفت التحريات الأولية، أن المشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب الخلاف على تركيب ماسورة غاز، وقال “م. ع”، الشاب المصاب في الحادث، إنه نشبت بينه وبين شاب مشادة كلامية في وقت سابق، بسبب تعمُّد المتهم الوقوف أمام المغسلة الخاصة به وتعمُّد إهانة أهالي المطرية، وأن المتهم استعان بشقيقه وأقاربه وحضروا في سيارة وأطلقوا النار على والده المسن، ما تسبّب في إصابته في عينه.

وأوضحت أن المتهمين أطلقوا النار عليه، بعد إصابة والده، ما أحدث اصابته في قدمه، كما أطلقوا الأعيرة النارية العشوائية لإحداث الرعب في نفوس الأهالي بالمنطقة، كما أطلقوا النار على ماسورة غاز.

كما تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها للقبض على المتهمين فى واقعة إطلاق نار على مسن وابنه بمنطقةالمطرية.

وكان قسم شرطة المطرية تلقى بلاغًا من الأهالى بوقوع إطلاق نار ووجود مصابين بأحد الشوارع.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع البلاغ، وتبيّن إصابة مسن بطلقٍ ناري “خرطوش” في عينه وإصابة ابنه في قدمه.

وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.