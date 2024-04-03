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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

منة راشد تقدم حلقة عن فرقة رضا ببرنامج الفن في البيت.. الليلة

الإعلامية منة راشد
الإعلامية منة راشد

تقدم الإعلامية منة راشد اليوم ببرنامج "الفن في البيت" عبر قناة TEN الفضائية، حلقة عن فرقة رضا للفنون الاستعراضية والشعبية وذلك في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء اليوم الأربعاء 3 أبريل. 

وسوف تقوم منة راشد بمناقشة عدة موضوعات خلال حلقة اليوم ببرنامج "الفن في البيت"، منها: كيف استطاعت فرقة رضا الحفاظ علي نجاحها خلال السنوات الماضية وعلي تراثهم واستمرار إقبال الجماهير عليهم. 

جانب من حلقة الإعلامية منة راشد

برنامج الفن في البيت

الجدير بالذكر ان الحلقات التي يتم تقديمها ببرنامج الفن في البيت عبر قناة TEN، خلال شهر رمضان كانت مع مؤسسي فرق الإنشاد والمنشدين سواء بدار الأوبرا المصرية أو الأماكن الأثرية مثل البيت السناري وغيره. 

وكانت الحلقه السابقة من برنامج الفن في البيت لـ منة راشد، عن افتتاح ليالي المقامات الروحية، وكان ضيوف الحلقة المؤسس انتصار عبد الفتاح ومع فريق إنشاد سماع وعدد من الجمهور. 

وفي الحلقة المقبلة من برنامج الفن في البيت لـ منة راشد، ستكون عن فرقة بنات الحور أول فرقه إنشاد  للبنات فقط. 

الهدف من برنامج الفن في البيت لـ منة راشد،  هو تسليط الضوء علي العروض والحفلات الفنيه الخاصه بوزارة الثقافة ومدي اهتمام الجمهور بالفن الراقي والهادف.

الإعلامية منة راشد 

الإعلامية منة راشد 

الجدير بالذكر أن منة راشد، عملت من قبل كصحفيه بالعديد من الصحف مثل مجلة صباح الخير والعربية نيوز، وكمراسلة ببرنامج الضمير بـ ماسبيرو. 

منة راشد الإعلامية منة راشد برنامج الفن في البيت فرقة رضا للفنون الشعبية الإنشاد الديني

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