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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا يحترمه العالم.. ترامب يشن هجومًا ضد بايدن ويطالبه بمناظرة

ترامب
ترامب

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مجددًا، نظيره الحالي جو بايدن إلى المناظرة في أي وقت وأي مكان.

وقال ترامب خلال تجمع حاشد في جرين باي بولاية ويسكونسن، مساء الثلاثاء، "أنا أدعو جو للمناقشة في أي وقت وفي أي مكان. سنفعل ذلك بالطريقة التي تريدها يا بايدن حتى نتمكن من مناقشة المشاكل الحقيقية لبلدنا بطريقة ودية، وهي كثيرة".

وأضاف: "بدلاً من محاولة جعل المدعين العامين الفاسدين يخوضون معاركك نيابةً عنك، فهذا ليس جيدًا".

ولفت المرشح الجمهوري "العالم لا يحترم الرئيس الحالي جو بايدن"، واصفًا إياه بأنه "روح ضائعة".

وأشار لمؤيديه "جو بايدن لا يحترمونه ولا يخافونه.. والأمر الوحيد الذي يجيده هو تزوير الانتخابات والتضليل".

وأضاف ترامب: "تحت قيادتي سيحترمون أمريكا قريبا كما لم يحترموها في أي وقت مضى".

وسخر ترامب من بايدن، قائلا إنه "لا يستطيع الربط بين جملتين" و"لا يعرف كيف يغادر الحلبة بعد إلقائه خطاباته".

وتابع: "رئيسنا ضائع... هو روح ضائعة. هو بائس"، مؤكدًا أنه يعتزم "استعادة السلام بالقوة" بعد عودته إلى البيت الأبيض، ومنع وقوع الحرب العالمية الثالثة.

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