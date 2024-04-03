هل الصداع النصفي يسبب الوفاة.. تعرف على الحقيقة

الصداع النصفي لا يعتبر عادة مرضًا يهدد الحياة ولا يسبب الوفاة، ومع ذلك، قد يكون للصداع النصفي تأثير كبير على جودة حياة الأشخاص المصابين به.

هل الصداع النصفي يسبب الوفاة؟

الصداع النصفي هو نوع من الصداع الذي يتسبب في آلام حادة ومتكررة في نصف الرأس، وقد يصاحبها أعراض أخرى مثل الغثيان والقيء والحساسية للضوء والأصوات، قد يستمر الصداع لفترات طويلة ويؤثر على القدرة على القيام بالأنشطة اليومية والعمل، وفقا لما نشره موقع هيلثي .

في بعض الحالات النادرة، يمكن أن يحدث ما يسمى "الصداع النصفي الشرياني"، والذي يتطلب رعاية طبية فورية، يمكن أن يترافق هذا النوع من الصداع مع أعراض شديدة مثل ضعف البصر وفقدان الشعور في نصف الجسم وصعوبة في التوازن، إذا كنت تعاني من أعراض مشابهة، فيجب عليك طلب رعاية طبية فورية.

إذا كنت تعاني من الصداع النصفي المزمن أو الذي يؤثر بشكل كبير على حياتك اليومية، يوصى بالتشاور مع طبيب الأعصاب أو طبيب الصداع للحصول على تقييم وعلاج مناسب، قد يوصي الطبيب بتغييرات في نمط الحياة أو وصف العلاجات الدوائية المناسبة لتخفيف الأعراض وتحسين الجودة العامة للحياة.