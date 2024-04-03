5 نصائح لمكياج جذاب مثل الأميرات

تودين أن تظهري بإطلالة مثل الأميرات إليك أفضل النصائح لمكياج جذاب، كشفت عنه خبيرة التجميل حنان الديب فى تصريحات خاصة لصدى البلد.

خمس نصائح لإطلالة مكياج جذابة تشبه إطلالة الأميرات

إليك خمس نصائح لإطلالة مكياج جذابة تشبه إطلالة الأميرات

بشرة مشرقة

قومي بترطيب بشرتك جيدًا قبل وضع المكياج باستخدام مرطب مناسب لنوع بشرتك.

استخدمي أساس مشرق للوجه يمنحك إشراقة طبيعية ويخفي العيوب الصغيرة.

قومي بتطبيق البودرة الخفيفة للحصول على ملمس ناعم ومطفي.



عيون جذابة

استخدمي ظلال العيون اللامعة والمتلألئة بألوان ثرية مثل الذهبي والبرونزي والبنفسجي.

قومي برسم خط رفيع من الآيلاينر الأسود على الجفن العلوي لتحديد العيون، ويمكنك أيضًا استخدام قلم الكحل للتركيز على العين السفلى.

لا تنسي استخدام الماسكارا لإطالة وتكثيف الرموش وإبراز جمال العيون.



خدود مميزة

استخدمي أحمر الخدود بلون طبيعي ودافئ لإعطاء بشرتك بعض الحيوية والحماس.

قومي بتحديد عظمة الخد بلطف بواسطة بودرة برونزية لإضفاء بعض الظل والتعريف.



شفاه جذابة

استخدمي أحمر الشفاه بألوان غنية وجريئة مثل الأحمر أو البنفسجي الداكن.

قومي بتحديد حاجب الشفاه بقلم الشفاه المطابق للون الأحمر المستخدم لإطلالة محددة وممتلئة.



لمسات نهائية

لا تنسي تثبيت المكياج بخفقة خفيفة من البخاخ الثابت للمكياج لضمان بقاءه طوال اليوم.

استخدمي لمسات من الهايلايتر اللامع على الأماكن المرتفعة في الوجه لإبراز الملامح وإضافة لمعان جميل، استمتعي بتجربة المكياج وابتكري إطلالة خاصة بك!