سقط من منحدر وتشبث بصخرة ملساء.. لقطات لعملية إنقاذ مثيرة في كاليفورنيا|شاهد

نشرت شرطة كاليفورنيا لقطات لعملية إنقاذ مثيرة لرجل سقط من منحدر في منطقة جولدن جيت الوطنية الترفيهية، وتشبث بسطح صخرة، بينما سارع رجال الإنقاذ بطائرة هليكوبتر لإنقاذه.

وقال مكتب عمدة مقاطعة سونوما على إنستجرام إن أشخاصاً آخرين في منطقة الترفيه رصدوا الرجل وسمعوه وهو يصرخ طلباً للمساعدة في ألكسندر باتيري، في منطقة جولدن جيت الوطنية للترفيه، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

ويظهر الفيديو أن الرجل كان على بعد حوالي 50 إلى 60 قدماً تحت المسار،وتقول السلطات إنه تم تحديد موقع الرجل في الظلام باستخدام كاميرا التصوير الحراري، وتم نقل الرجل جواً، حيث ربطه عامل الإنقاذ بحزام ليتمكن من رفعه من سطح الصخرة ونقله إلى مكان آمن.

وتم نقل الرجل والمنقذ جواً إلى قمة الجرف ليتمكن رجال الإطفاء من إجراء تقييم طبي.

