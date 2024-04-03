رئيس جامعة المنصورة يشهد نهائي الدورة الرمضانية لأعضاء هيئة التدريس بجامعات الساحل

شهد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة فعاليات نهائي الدورة الرمضانية الأولى لجامعات الساحل و التاسعة عشر لكرة القدم و تنس الطاولة لأعضاء هيئة التدريس ، التي نظمها نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة تحت شعار " دورة الصداقة "و ذلك بالصالة المغطاة بالقرية الأولمبية ، بحضور الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط ، والدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، الدكتور محمد عطيه البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم و الطلاب ، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، الدكتور عبد القادر محمد عبد القادر رئيس مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس، والدكتور صالح شاكر منسق عام الدورة ، وبحضور عمداء ووكلاء الكليات و أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة والجامعات المشاركة .

وجاءت نتائج الدورة كالتالى:

نهائي دورة جامعات الساحل فازت جامعة دمياط على جامعة المنصورة الجديدة 4- صفر .

نهائي الدورة التاسعة عشر لكرة القدم " فوق السن " فاز فريق كلية الهندسة على فريق كلية الزراعة فوق السن 1- صفر ، نهائي الدورة التاسعة عشر لكرة القدم " تحت السن " فاز فريق كلية الطب على كلية الهندسة تحت السن 1- صفر .

و تم توزيع جوائز الدورة كالتالي:

- دوري جامعات الساحل فاز د حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط بجائزتي أفضل لاعب و أفضل هداف .

كما فاز الدكتور محمد عيد شداد بجائزة أفضل حارس مرمى وفاز الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس جامعة المنصورة بجوائز أفضل لاعب ، و أفضل هداف بالدورة فوق السن و أفضل هداف تحت السن ،كما فاز دكتور وليد شعبان بجائزة أفضل حارس مرمى فوق السن.

كما فاز دكتور شادي عونى بجائزة أفضل لاعب تحت السن ، كما فاز بجائزة أفضل حارس مرمى مناصفة لكل من دكتور أحمد المنير، دكتور السيد الباسل.

جدير بالذكر أن الدورة الرمضانية الأولى لجامعات الساحل و التاسعة عشر لكرة القدم شهدت تسجيل 114 هدفا خلال 31 مباراة بمشاركة 168 لاعب و بمشاركة 6 جامعات .

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