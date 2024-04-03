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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يشهد نهائي الدورة الرمضانية لأعضاء هيئة التدريس بجامعات الساحل

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد  الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة  فعاليات نهائي الدورة الرمضانية الأولى لجامعات الساحل و التاسعة عشر لكرة القدم و تنس الطاولة لأعضاء هيئة التدريس ، التي نظمها نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة تحت شعار " دورة الصداقة "و ذلك بالصالة المغطاة بالقرية الأولمبية ، بحضور  الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط ، والدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة ،  الدكتور محمد عطيه البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم و الطلاب ،  الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، الدكتور عبد القادر محمد عبد القادر رئيس مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس، والدكتور صالح شاكر منسق عام الدورة ، وبحضور  عمداء ووكلاء الكليات و أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة والجامعات المشاركة .

وجاءت نتائج الدورة كالتالى: 
 نهائي دورة جامعات الساحل فازت جامعة دمياط على جامعة المنصورة الجديدة 4- صفر .

 نهائي الدورة التاسعة عشر لكرة القدم " فوق السن " فاز فريق كلية الهندسة على فريق كلية الزراعة فوق السن 1- صفر ، نهائي الدورة التاسعة عشر لكرة القدم " تحت السن " فاز فريق كلية الطب على كلية الهندسة تحت السن 1- صفر .

و تم توزيع جوائز الدورة كالتالي: 
- دوري جامعات الساحل فاز د حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط بجائزتي أفضل لاعب و أفضل هداف .

كما فاز الدكتور محمد عيد شداد بجائزة أفضل حارس مرمى وفاز الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس جامعة المنصورة بجوائز أفضل لاعب ، و أفضل هداف بالدورة فوق السن و أفضل هداف تحت السن ،كما فاز دكتور وليد شعبان بجائزة أفضل حارس مرمى فوق السن. 

كما فاز دكتور شادي عونى بجائزة أفضل لاعب تحت السن ، كما فاز بجائزة أفضل حارس مرمى مناصفة لكل من دكتور أحمد المنير، دكتور السيد الباسل.

جدير بالذكر أن الدورة الرمضانية الأولى لجامعات الساحل و التاسعة عشر لكرة القدم شهدت تسجيل 114 هدفا خلال 31 مباراة بمشاركة 168 لاعب و بمشاركة 6 جامعات .

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الدكتور معوض الخولى رئيس جامعه المنصورة الجديده أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة المنصورة الجديدة جامعة المنصورة جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع رئيس جامعة المنصورة الجديدة رئيس مجلس إدارة رئيس جامعة المنصورة مجلس إدارة نائب رئيس جامعة نادي أعضاء هيئة التدريس

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