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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يشهد ختام الدورة الرمضانية لحزب مستقبل وطن بمركز شباب نهطاي

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ختام الدورة الرمضانية لحزب مستقبل وطن فى كرة القدم التى اقيمت بمركز شباب نهطاي، ونظمها حزب مستقبل وطن بحضور النائب محمود ابو حسين، ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، وابراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، وكوكبه من نجوم مصر القدماء الكابتن عبد الستار صبرى، الكابتن ياسر ريان، الكابتن محمد عماره، كابتن عماد النحاس، كابتن بشير التابعي، لفيف من قيادات حزب مستقبل وطن بزفتي.

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وشاهد المحافظ والحضور المباراة النهائية بين فريق اجيال نهطاي وفريق المرحوم عبد المنعم عامر عن قرية الدغايدة والتي انتهت بفوز فريق الدغايدة بهدف مقابل لاشئ.

وعقب انتهاء المباراة قام محافظ الغربية، بتكريم الفريق الفائز ببطولة الدورى حيث تم تكريم فريق الدغايدة الفائز بالمركز الاول وتسليمه الميداليات الذهبية وكأس البطولة كما تم تكريم فريق نهطاي بالمركز الثانى وتسليمه الميدالية الفضية.

وفي كلمته قدم محافظ الغربية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا شهدنا اليوم انطلاق مرحلو جديدة للجمهورية الجديدة بدأت بتأدية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية؛ معربا عن سعادته البالغة لتواجده في قرية نهطاي القريه النموذجية التي لها مكانة خاصة في قلبه فيوجد بالقرى كافة مشروعات حياة كريمة.

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وأضاف: نعتز ونفتخر بمبادرة حياة كريمة التي تحدى بها الرئيس العالم اجمع لتغير وجه الريف في مصر ليعيش المواطن المصري في القرى حياة كريمة.

واختتم المحافظ الكلمه بتوجيه الشكر لكافة القيادات الامنية واعضاء مجلس النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية واهالي مركز زفتى.

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