عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أستاذ بجامعة طنطا يقدم دراسة بحثية لتحويل كليات التربية الرياضية لأكاديميات استثمارية| شاهد

الدكتور علاء حلويش
الدكتور علاء حلويش أستاذ جامعة طنطا والخبير الاستثماري

شهدت جامعة طنطا إحدى الجامعات الإقليمية والحكومية في محافظة الغربية عروس محافظات وجه بحري طوال 6 سنوات الماضية طفرة حقيقية تضمنت آليات وخطوات لرفع كفاءة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بناءً على دراسات استراتيجية أجراها الدكتور علاء حلويش أحد الخبراء والباحثين في مجال الاستثمار الرياضي والشئون الإدارية، والتي توارثها طوال أكثر من 20 سنة من الخبرة المكتسبة طوال فترة عمله في أكبر المؤسسات البحثية بدولة الإمارات العربية المتحدة تزامنا مع توقيع بروتوكول تعاون برئاسة الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا الٱسبق من جهه والجامعة الأمريكية بدولة الإمارات من جهه أخرى واستمرار تبادل الخبرات حتي السنة الجارية.
 

جنايات طنطا تقضي بإحالة أوراق المتهمة بإنهاء حياة الطالبة "فرح" لفضيلة المفتي


في ذات السياق أكد الدكتور علاء حلويش أستاذ جامعة طنطا وعميد كلية التربية الرياضية الأسبق أنه شارك في وضع دراسة متطورة تستهدف رفع كفاءة نظم التعليم و محاوره التكنولوجية علي مستوي كليات جامعة طنطا ومختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية لافتا بقوله "الحمد لله نسق التطوير الهادفة والخبرات التي توارثتها عبر محاكاة رسمية خلال فترة عملي في جامعات بدولة الإمارات العربية المتحدة كانت وستظل بمثابه عمل وخبره تهدف إلي تطوير كلية التربية الرياضية وسائر كليات جامعة طنطا وغيرها " .


وأعلن "حلويش" عن مشروع قومي لرعاية كافة مواهب الرياضيين من طلاب المدارس والجامعات المصرية تحت رعاية جهات سيادية وداعمه للدولة المصرية لافتا بقوله"حابب اشكر شركائي في العمل في تلك المبادرة الوطنية وهم الدكتور أحمد غنيم والدكتور محمد حنتيره قيادات كلية الطب بجامعة طنطا".

 

جاء ذلك خلال لقاء وحوار صحفي أجرته "صدى البلد" للوقوف علي نماذج وآليات التطوير والمحاكاة الإنسانية التي أسسها عميد كلية التربية الرياضية الأسبق منذ عام 2018 م حتي 2024م من أجل النهوض بكافة خطط برامج كليات جامعة طنطا وعدد من الكليات التابعة للجامعات والمعاهد التطبيقية والأهلية والخاصة .

txt

الغربية .. مصرع مسن في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بشوارع العجيزي بطنطا

كما استشهد عميد كلية التربية الرياضية الأسبق في حديثه عن عرضه للمحاكاة وآليات التطوير للمشروع الوطني لدعم الرياضيين لافتا بقوله "الحمد لله عرضت نموذج التطوير بالوزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات الداعمة منها وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي فضلا عن استغلال كافة الآليات اللازمة لحسن إدارة واستغلال البنية التحتية التطويرية لكافة كليات جامعة طنطا عقب الانتهاء من مواعيد التشغيل الحكومي " .

وتابع "حلويش" بقوله "الحمد لله كان لنا دور إيجابي في مجال الاستثمار الرياضي بتنظيم اول سوبر اماراتي بين النادي الاهلي المصري ونادي الجزيرة الإماراتي فضلا عن توقيع برتوكولات بين كلا الجانبين تستهدف تعميق العلاقات الاستثمارية في السوق الرياضي وغيره " .

وتحدث "حلويش " عن لقائه بالدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا الأسبق في عام 2018 م و المشاركة في استضافته للتوقيع برتوكول مع عدد من الجامعات وعلي رأسها الجامعة الأمريكية خلال زيارته بالدورة الإمارات العربية المتحدة من أجل رفع كفاءة تدريب الباحثين من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا خلال الفترة الجارية.


واستشهد "حلويش" بعرض خطة متقدمة تم عرضها علي الجهات المعنية بالوزارة التعليم العالي ومعالي دولة رئيس الوزراء يستهدف النهوض بكافة محاور الدراسة والبنية التحتية بكليات جامعة طنطا تزامنا مع تعظيم كافة الموارد الاستراتيجية.


وكشف "حلويش" أنه أثناء فتره توليه عمادة كلية التربية الرياضية وضع  الكلية في المقدمة كي تكون رائدة فى تنفيذ كافة مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي وآخرها مبادرة اتحضر للأخضر، مشيرا إلى أن مبادرة الاسكوتر داخل جامعة طنطا يعد حدث  لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية وهو اسكوتر صديق للبيئة.

القصة الكاملة لمقــ تل صيدلانية طنطا على يد زوجها بدون سبب

 

كما أوضح  أن تلك  المبادرة صديقة للبيئة تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي "اتحضر للأخضر" داخل جامعة طنطا وأول مرة على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أنها ستخدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بمقابل زهيد يتراوح ما بين جنيه إلى 2 جنيه مما يؤدى إلى الاستغناء عن السيارات داخل مجمع الكليات وبالتالي ستكون البيئة خالية من أي ملوثات.


وتابع "حلويش " أن استخدام الاسكوتر يسهم فى تنمية العديد من القدرات الحركية لمستخدميه خلال فترة التشغيل.

كما استشهد "حلويش" إلي توصله إلي  دراسة جدوى للاستفادة  من الطاقة الشمسية وجعلها مصدرا للكهرباء بالكلية فضلا عن تعميمها بالسائر الكليات والجامعات المصرية.

 

جنايات طنطا تقضي بإعـ.دام المتهم بإنهاء حياة زوجته الصيدلانية وابنتيه

 

جدير بالذكر  أن أحد رواد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فيديو لـ الدكتور علاء حلويش، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا في وقت سابق أثناء اشتراكه في مبادرة قادرون باختلاف مع أحد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.


كما قدم عرض في وقت سابق وهو يؤدي بعض الحركات من رياضة الكاراتيه، وبجانبه أحد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.


وقدم الثنائي عرضا لرياضة الكاراتية وسط هتافات عالية وتشجيع من قبل الجمهور، ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من رواد السوشيال ميديا.

IMG20240401115243
IMG20240401115243
IMG20240401115232
IMG20240401115232
861
861
IMG-20240315-WA0018
IMG-20240315-WA0018
IMG-20240315-WA0014
IMG-20240315-WA0014
IMG-20240315-WA0017
IMG-20240315-WA0017
IMG-20240315-WA0016
IMG-20240315-WA0016
IMG-20240315-WA0007
IMG-20240315-WA0007
IMG-20240315-WA0006
IMG-20240315-WA0006
IMG-20240315-WA0011
IMG-20240315-WA0011
IMG-20240315-WA0012
IMG-20240315-WA0012
IMG-20240315-WA0013
IMG-20240315-WA0013
IMG-20240315-WA0005
IMG-20240315-WA0005
استراتيجية استاذ جامعة طنطا الاستثمار الرياضي أعضاء هيئة التدريس الجامعات الحكومية والخاصة الجامعات الحكومية الجامعة الأمريكية الدكتور علاء حلويش المؤسسات البحثية بروتوكول تعاون بدولة الامارات رئيس جامعة طنطا رفع كفاءة البنية التحتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء تواصل الهبوط في الأسواق

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

مصير حكومة مدبولي .. هل تحدث مفاجأة في اجتماع اليوم ؟| تفاصيل

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

500 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 قبل العيد

اتهامات تودي السجن.. ماذا قال الشيبي عن حسين الشحات نجم الأهلي في النيابة؟

الفراخ نزلت 40 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تدخل الحكومة

مفاجأة بالأسماء| تواجد 4 لاعبين من الأهلي والزمالك في قائمة المنشطات.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يكرم 84 فائزا ويسلم رحلتي عمرة بأكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم

عطاء مستمر.. محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلف اليمين الدستورية

استاذ بجامعة طنطا يكشف عن أحدث مشروع لتطوير البنية التحتية بالكليات

ضبط 258 كيلو لحوم ودواجن ورنجة فاسدة وبدون بيانات في حملات بالغربية

أمن الغربية يحرر 275 مخالفة لقائدي السيارات والمركبات

غلق 21 محلا وورشة لمخالفة المواعيد الرسمية بالمحلة

مصادرة 9542 صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها بالغربية

ضبط 259 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية في الغربية

ترشيحاتنا

تأهيل 9 شركات ناشئة.. أول حاضنة أعمال متخصصة في التكنولوجيا الرياضية

هل يوجد صلاة تهجد اليوم في ليلة 25 رمضان.. لا تتركها لـ9 أسباب

كيلو الفراخ بـ95 جنيها.. الحبس سنتين عقوبة رفع أسعار الدواجن طبقا للقانون

الكيلو بـ 85 جنيها.. أسعار الدواجن تنخفض مع بدء تطبيق مبادرة الـ 15%

تقرير طبي يكشف حقيقة انتشار الجديري المائي بين طلاب مدرسة بحدائق أكتوبر

الرعاية الصحية: حركة تنقلات وتكليفات موسعة في قيادات الهيئة لضخ دماء جديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكل هيشرب قهوة تاني| تراجع حاد في أسعار البن.. وهذا ثمنه اليوم

6 أبراج تشعر بالإهمال العاطفى طوال الوقت.. هل أنت منها؟

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 إبريل 2024

جمال شعبان يحذر من صيام الأطفال ويكشف عن الأسباب

فيديو

500 جنيه| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب وتفاصيل سعر الدولار

43 ألف جنيه.. فاتورة صالون تجميل تثير الجدل على السوشيال ميديا

لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن

موعد صلاة العيد ومدة الإجازة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ