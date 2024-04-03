أستاذ بجامعة طنطا يقدم دراسة بحثية لتحويل كليات التربية الرياضية لأكاديميات استثمارية| شاهد

شهدت جامعة طنطا إحدى الجامعات الإقليمية والحكومية في محافظة الغربية عروس محافظات وجه بحري طوال 6 سنوات الماضية طفرة حقيقية تضمنت آليات وخطوات لرفع كفاءة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بناءً على دراسات استراتيجية أجراها الدكتور علاء حلويش أحد الخبراء والباحثين في مجال الاستثمار الرياضي والشئون الإدارية، والتي توارثها طوال أكثر من 20 سنة من الخبرة المكتسبة طوال فترة عمله في أكبر المؤسسات البحثية بدولة الإمارات العربية المتحدة تزامنا مع توقيع بروتوكول تعاون برئاسة الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا الٱسبق من جهه والجامعة الأمريكية بدولة الإمارات من جهه أخرى واستمرار تبادل الخبرات حتي السنة الجارية.





في ذات السياق أكد الدكتور علاء حلويش أستاذ جامعة طنطا وعميد كلية التربية الرياضية الأسبق أنه شارك في وضع دراسة متطورة تستهدف رفع كفاءة نظم التعليم و محاوره التكنولوجية علي مستوي كليات جامعة طنطا ومختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية لافتا بقوله "الحمد لله نسق التطوير الهادفة والخبرات التي توارثتها عبر محاكاة رسمية خلال فترة عملي في جامعات بدولة الإمارات العربية المتحدة كانت وستظل بمثابه عمل وخبره تهدف إلي تطوير كلية التربية الرياضية وسائر كليات جامعة طنطا وغيرها " .



وأعلن "حلويش" عن مشروع قومي لرعاية كافة مواهب الرياضيين من طلاب المدارس والجامعات المصرية تحت رعاية جهات سيادية وداعمه للدولة المصرية لافتا بقوله"حابب اشكر شركائي في العمل في تلك المبادرة الوطنية وهم الدكتور أحمد غنيم والدكتور محمد حنتيره قيادات كلية الطب بجامعة طنطا".

جاء ذلك خلال لقاء وحوار صحفي أجرته "صدى البلد" للوقوف علي نماذج وآليات التطوير والمحاكاة الإنسانية التي أسسها عميد كلية التربية الرياضية الأسبق منذ عام 2018 م حتي 2024م من أجل النهوض بكافة خطط برامج كليات جامعة طنطا وعدد من الكليات التابعة للجامعات والمعاهد التطبيقية والأهلية والخاصة .

كما استشهد عميد كلية التربية الرياضية الأسبق في حديثه عن عرضه للمحاكاة وآليات التطوير للمشروع الوطني لدعم الرياضيين لافتا بقوله "الحمد لله عرضت نموذج التطوير بالوزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات الداعمة منها وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي فضلا عن استغلال كافة الآليات اللازمة لحسن إدارة واستغلال البنية التحتية التطويرية لكافة كليات جامعة طنطا عقب الانتهاء من مواعيد التشغيل الحكومي " .

وتابع "حلويش" بقوله "الحمد لله كان لنا دور إيجابي في مجال الاستثمار الرياضي بتنظيم اول سوبر اماراتي بين النادي الاهلي المصري ونادي الجزيرة الإماراتي فضلا عن توقيع برتوكولات بين كلا الجانبين تستهدف تعميق العلاقات الاستثمارية في السوق الرياضي وغيره " .

وتحدث "حلويش " عن لقائه بالدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا الأسبق في عام 2018 م و المشاركة في استضافته للتوقيع برتوكول مع عدد من الجامعات وعلي رأسها الجامعة الأمريكية خلال زيارته بالدورة الإمارات العربية المتحدة من أجل رفع كفاءة تدريب الباحثين من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا خلال الفترة الجارية.



واستشهد "حلويش" بعرض خطة متقدمة تم عرضها علي الجهات المعنية بالوزارة التعليم العالي ومعالي دولة رئيس الوزراء يستهدف النهوض بكافة محاور الدراسة والبنية التحتية بكليات جامعة طنطا تزامنا مع تعظيم كافة الموارد الاستراتيجية.



وكشف "حلويش" أنه أثناء فتره توليه عمادة كلية التربية الرياضية وضع الكلية في المقدمة كي تكون رائدة فى تنفيذ كافة مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي وآخرها مبادرة اتحضر للأخضر، مشيرا إلى أن مبادرة الاسكوتر داخل جامعة طنطا يعد حدث لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية وهو اسكوتر صديق للبيئة.

كما أوضح أن تلك المبادرة صديقة للبيئة تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي "اتحضر للأخضر" داخل جامعة طنطا وأول مرة على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أنها ستخدم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بمقابل زهيد يتراوح ما بين جنيه إلى 2 جنيه مما يؤدى إلى الاستغناء عن السيارات داخل مجمع الكليات وبالتالي ستكون البيئة خالية من أي ملوثات.



وتابع "حلويش " أن استخدام الاسكوتر يسهم فى تنمية العديد من القدرات الحركية لمستخدميه خلال فترة التشغيل.

كما استشهد "حلويش" إلي توصله إلي دراسة جدوى للاستفادة من الطاقة الشمسية وجعلها مصدرا للكهرباء بالكلية فضلا عن تعميمها بالسائر الكليات والجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن أحد رواد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فيديو لـ الدكتور علاء حلويش، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا في وقت سابق أثناء اشتراكه في مبادرة قادرون باختلاف مع أحد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.



كما قدم عرض في وقت سابق وهو يؤدي بعض الحركات من رياضة الكاراتيه، وبجانبه أحد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وقدم الثنائي عرضا لرياضة الكاراتية وسط هتافات عالية وتشجيع من قبل الجمهور، ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من رواد السوشيال ميديا.

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