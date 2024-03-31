الغربية .. مصرع مسن في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بشوارع العجيزي بطنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط المتهم بإنهاء حياة عجوز مسن أثناء مشاجرة بالأسلحة البيضاء بشوارع منطقة العجيزي بمدينة طنطا وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفى المنشاوي .



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بين صفوف مجموع من الخارجين على القانون بنطاق دائرة القسم.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية المدعو"م.ن"53 سنة إلي مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا.

وبنقنين الإجراءات الأمنية وباعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول طنطا من ضبط المتهم والعناصر المشاركة في المشاجرة وتم اقتيادهم إلي ديوان القسم .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.