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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشناوي يبدأ المشاركة في تدريبات الكرة بشكل تدريجي

صدى البلد

أعلن مجدي عبد الغني نجم الكرة المصريه عن تواجد محمد الشناوي في التدريبات عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

 

وكتب مجدي عبد الغني :" محمد الشناوي يبدأ المشاركة في تدريبات الكرة بشكل تدريجي ".

بدأ محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المشاركة بشكل تدريجي في تدريبات الكرة على هامش المران الذي أقيم اليوم على ملعب ‏مختار التتش بالجزيرة.‏
 

وخاض الشناوي فقرة تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس، قبل أن يستكمل فقرات برنامج التأهيل الذي يؤديه في الجيم.‏

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن الشناوي يسير بشكل مميز في برنامج التأهيل، وسوف يجري أشعة جديدة منتصف الشهر الجاري، إلى ‏جانب التنسيق المستمر مع الخبير الذي أجرى له جراحة الكتف قبل عدة أسابيع.‏


 

كان الشناوي قد خضع لجراحة في الكتف بألمانيا، بعد أن تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم ‏الإفريقية ‏الماضية.

أحمد جاب الله الدكتور أحمد جاب الله الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المنتخب الوطني حارس مرمى الفريق جراحة في الكتف محمد الشناوي مجدي عبد الغني

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