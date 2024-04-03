برلماني: خطاب الرئيس السيسي تأكيد على استكمال الحلم الوطني بترسيخ دعائم الدولة

اعتبر النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب تأدية اليمين الدستورية لولاية جديدة، جاء ليؤكد على أن مصر ماضية في استكمال مسيرة الحلم الوطني متسلحة بعراقة التاريخ والعزيمة والإصرار من أجل تدعيم أسس الجمهورية الجديدة للدولة،

وأوضح أن الخطاب اتسم بالمصارحة والمكاشفة التي اعتاد الرئيس اتباعها مع الشعب المصري وذلك بقوله إن طريق بناء الأوطان ليس مفروشا بالورود، حيث أن الحرب الدولية والإقليمية تفرض على الجميع مواجهة تحديات كما أنه رسم طريق المرحلة القادمة والتي ستشهد الاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية، واستكمال برنامج سكن لكل المصريين الذي يستهدف الشباب ومحدودي الدخل.



وأضاف «عمار»، أنه بحلف الرئيس لليمين الدستورية اليوم يستكمل الشعب المصري حلمه الوطني في صناعة مستقبل أفضل للوطن تكن فيه إرادة المصريين المحرك الرئيسي، والباعث الأساسي لمسيرة البناء، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي هو القائد الأجدر على قيادة البلاد في تلك المرحلة الصعب وسط تحديات إقليمية شديدة التعقيد ليواجهها ببصيرة نقية وإرادة صلبة وبثقة لا محدودة في أن شعب مصر يلتف معه في حماية الوطن وأمنه القومي.



وأوضح عضو مجلس النواب، أن اختيار الشعب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة كان خير دليل على أن إرادة المصريين نافذة بصوت كل مصرى ومصرية، والتي عكست تمسك المصريين بقيادتهم السياسية الرشيدة، وإدراكهم لحجم الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار السنوات الماضية، مُنذ أن تولى الحكم وانطلقت مصر بعد ذلك فى مسيرة التنمية بخطوات قوية ثابتة، وقف فيها الشعب المصرى خلف الدولة الوطنية صامدًا فى وجه كل التحديات.



وأشار "عمار"، إلى أن مصر اليوم تنطلق مجددا في مسيرتها التنموية الشاملة وتستكمل معركتها في البقاء والنماء والعبور بالوطن نحو آفاق المستقبل تحت قيادة حكيمة تولت البلاد في أحلك وأصعب الظروف التي مرت بها مصر وكانت على قدر الصعوبات والتحديات التي واجهت إعادتها للمسار الصحيح لتنجح في ذلك ويتجدد الأمل فيها اليوم للتصدي لأي خطر يهدد مصر.