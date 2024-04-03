الخارجية الكندية تدعو لإجراء تحقيق كامل في مقتل عمال الإغاثة بـ غزة

دعت وزيرة الخارجية الكندية لإجراء تحقيق كامل في مقتل عمال الإغاثة في غزة وبينهم أحد مواطني كندا، ذاكرة أنه يتعين على إسرائيل احترام القانون الدولي وسوف نتأكد من حدوث ذلك، وفق ما ذكرت صحيفة يو إس نيوز الأمريكية.

أكدت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي اليوم الأربعاء أن إجراء التحقيق الكامل في مقتل عمال إغاثة في غزة أمر لابديل عنه حيث أنهم قتلوا في غارة جوية إسرائيلية.

جولي

وقالت على هامش اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل إن إسرائيل بحاجة إلى احترام القانون الدولي وأضافت أن كندا لن تتوانى عن ذلك.

وسبق وتوجهت وزيرة الخارجية ميلاني جوليإلى بروكسل في بلجيكا لحضور اجتماع وزراء خارجية الناتو في الفترة من 3 إلى 4 أبريل.

وفي بروكسل، ستحضر الوزيرة جولي اجتماع وزراء خارجية الناتو، حيث ستجتمع مع نظرائها وشركائها في الناتو لمناقشة البيئة الأمنية العالمية الحالية والترحيب بالسويد في أول اجتماع لوزراء خارجيتها كحليف بعد انضمامها إلى الناتو في 7 مارس 2024.

وخلال الاجتماع، سيحتفل وزراء الخارجية أيضًا بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس الناتو ويحتفلون بسنوات التعاون والإنجازات التاريخية في مجال الأمن، والتي تدعمها رابطة قوية عبر الأطلسي.

مركبة موظفي الإغاثة الذين قتلهم الصهاينة

وسيعقد الوزراء أيضًا اجتماعًا لمجلس الناتو وأوكرانيا لمناقشة الدعم المستمر لأوكرانيا في مواجهة روسيا.

وستغتنم الوزيرة جولي الفرصة لتؤكد من جديد دعم كندا المستمر لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وستكرر موقف كندا المتمثل في أن أوكرانيا يجب أن تصبح عضوا كامل العضوية في حلف شمال الأطلسي بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.