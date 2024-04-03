أحزاب ونواب يكشفون عن مطالبهم من الرئيس السيسى خلال ولايته الجديدة..ويؤكدون: ندعوه لاستمرار التنمية وتعزيز المنافسة في الأسواق العالمية

حزب التجمع يطالب الرئيس بتطوير قدرات الجامعا وابمراكز العلمية في البحث والتطوير

نائبة: ندعو الرئيس لاستكمال البناء والتنمية والتعمير بما بعود بالرخاء على وطننا الغالي

برلمانية: ننتظر من الرئيس أن يكون هناك اهتمام بشكل أكبر بالتصنيع والزراعات الجديدة

كشف عدد من الأحزاب والنواب عن أهم الأولويات التى يجب أن يركز عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال ولايته الجديدة، وأكدوا ضرورة أن يكون اهتمام بشكل أكبر بالتصنيع والزراعات الجديدة، والتى تخدم التصنيع بهدف إضافة قيمة مضافة للمنتج المحلي عند تصديره.

فى البداية، كشف عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، عن أهم الأولويات التى لا بد أن يضعها فى الاعتبار خلال ولايته الجديد.

وطالب فؤاد بالاهتمام خلال السنوات المقبلة بتطوير قدرات جامعاتنا ومراكزنا العلمية في البحث والتطوير، كأحد أهم المحركات الأساسية لاقتصاد الدول، وهو المفتاح السحري لإيجاد الحلول المستدامة لأصعب المشكلات، وتحقيق جودة الحياة، واستمرار التنمية، وخلق الوظائف، وتعزيز المنافسة في الأسواق العالمية.

وقال إن ما يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي دعوته المبكرة لتجديد وتحديث الخطاب الديني، لإعلاء شأن القيم الإنسانية والروحية، في مواجهة قيم التكفير التي تسللت للمجتمع المصري على مدى نصف قرن، والمهمة ما زالت قائمة - وعاجلة - ومجتمعنا في أمس الحاجة للإسراع بوتيرتها، لحساب الدولة المدنية الحديثة، بالإضافة لذلك يجب بلورة مشروع ثقافي من خلال الدولة وهيئاتها ومؤسساتها الثقافية، والدفع في اتجاه جذب وتوحيد جهود النخبة الثقافية لإقامة منظومة قيم جديدة تدعم التوجه نحو العقلانية والتفكير العلمي، بدلا من ترك الساحة خالية، خاصة في الريف والأحياء الشعبية، لسيطرة وهيمنة الثقافات والرجعية والعشوائية، ومعاداة العلم وانتشار الخرافة.

وأضاف أن الاقتصاد بات مهيئا للانطلاق مدعومًا بالمشروعات القومية العملاقة، والبنية الأساسية اللازمة، وتم استصلاح الأراضي لزيادة الرقعة الزراعية بمعدلات غير مسبوقة، وتضاعفت مساحة العمران بالمدن الذكية، وامتدت التنمية لسيناء بمخصصات مالية غير مسبوقة، وقفزت أرقام الصادرات، وزاد الاحتياطى النقدى، وعاد للشارع أمنه المفقود، بالإضافة لكل ذلك يأتي مشروع "حياة كريمة" ضمن أهم الإنجازات كأكبر مشروع تنموي للارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري بعد سنوات وسنوات من الإهمال والتجاهل.

وأكد "فؤاد" أن كل هذه الإنجازات ترجمها مشهد الانتخابات الرئاسية الأخير، وجدد الشعب المصري عقده مع الرئيس لست سنوات مقبلة، لاستكمال ما بدأ، ومواجهة التحديات القائمة، وأولها وأهمها، وهو تحدى الحفاظ على سلامة ووحدة الدولة الوطنية، وتثبيت أركانها، واستمرار دعم قدرات قواتنا المسلحة، وأيضًا استكمال مخطط النهوض بالصناعة، وتوطين ما نستطيع منها، والاهتمام بالصناعات التحويلية، وتلك التي نملك فيها ميزات تفضيلية تدعم تنمية الصادرات إلى 145 مليار دولار كمستهدف يليق بدولة محورية مثل مصر التي تتوسط العالم.

وهنأت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي لمجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لفترة رئاسية جديدة، مؤكدة أهمية الـ6 سنوات المقبلة في جنى ثمار انجازات العشر سنوات الماضية.

وقالت "إسحق" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسى دعائم الجمهورية الجديدة ونجح في تثبيت أركان الدولة بعد ما عانت لعقود وعقود من الإهمال والتهميش والفساد، وكانت على وشك الدخول فى نفق مظلم والاختطاف على يد جماعات الشر، إلا أن انحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي كان دائما للوطن والمصريين.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن انحياز الرئيس السيسي الدائم للشعب المصري والمواطن البسيط يضاعف من شعبيته وحبه لدى جموع المصريين، منوهة إلى أنه استطاع أن يستعيد لمصر ريادتها لمصر فى منطقتها والعالم.

وأكدت ضرورة الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية لاستكمال البناء والتنمية والتعمير بما بعود بالرخاء على وطننا الغالي وشعبنا العظيم، لافتة إلى أن الفترة الجديدة تأتي في ظل تحديات اقليمية وعالمية صعبة.

وقالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: “إننا ننتظر من الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال ولايته الجديدة أن يكون الاهتمام بشكل أكبر بالتصنيع والزراعات الجديدة، والتى تخدم التصنيع بهدف إضافة قيمة مضافة للمنتج المحلي عند تصديره”، مطالبة الرئيس السيسى باختيار قيادات تبني وتنمي لاستكمال الإنجازات خلال الفترة المقبلة.

وأضافت: “لا يجب أن نغفل أن مصر شهدت إنجازات هائلة فى عهد الرئيس السيسى خلال الـ10 سنوات الماضية”، مشيرة إلى أن من ينكر هذه الإنجازات فهو جاحد.

وأوضحت أن مبادرة حياة كريمة تعتبر من أهم الإنجازات التى حققت طفرة هائلة فى حياة المصريين فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإضافة إلى البنية التحتية الهائلة التى أسسها الرئيس والتى كانت بمثابة مناخ مناسب لجذب المستثمرين الأجانب إلى مصر من خلال إنشاء العديد من الطرق والكبارى.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن فترة الرئيس عبد الفتاح السيسى شهدت إنجازات كبيرة، منها إقامة العديد من المصانع، وتعديل منظومة السكة الحديد من خلال إنشاء قطارات حديثة وإقامة المدن الصناعية وتطوير الموانئ، هذا بالإضافة إلى إقامة المشروعات القومية الهائلة التى وفرت العديد من فرص العمل للشباب.