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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم الأمهات المثاليات بميناء دمياط خلال احتفالية وزارة النقل

وزير النقل
وزير النقل

رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتفقد مشروعات دار مصر وجنة بالحي السادس


كرم مهندس كامل الوزير وزير النقل الأمهات المثاليات العاملات بوزارة النقل بمختلف الجهات والشركات التابعة لها؛ وذلك بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة ومنهم أميرة محمد رشاد و عزة حسنى البدويهي و فاطمة زكى طبل من العاملات بهيئة ميناء دمياط، كما تم حصول أميرة محمد رشاد ضمن 5 أمهات مثاليات على المركز الثالث على مستوى الجهات التابعة للوزارة.
 

ومن جانبه أكد وزير النقل أن هذا التكريم دلالة على الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتكريم المرأة المصرية التي تشارك دائماً في صناعة المستقبل الأفضل.


كما توجه اللواء بحرى أ.ح / أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة بجزيل الشكر وعظيم التقدير للأمهات المثاليات خلال تكريمهن وأكد على أن هذا التكريم بمثابة تكريم لجميع الأمهات بالهيئة بدورهن في تربية أبنائهن تربية سليمة ومساهمتهن في اعداد جيل متميز علمياً وخلقياً .

دمياط الأمهات المثاليات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل العاصمة الإدارية الجديدة هيئة ميناء هيئة ميناء دمياط

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