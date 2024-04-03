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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتفقد مشروعات دار مصر وجنة بالحي السادس

رئيس جهاز مدينة دمياط
رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة خلال الجولة

تفقد الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، مشروعات إسكان "دار مصر 2 وجنة 44 عمارة، وجنة 59 عمارة" بالحى السادس، يرافقه المهندس صلاح عبد الهادى، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

وأكد "خلف الله"، في جولته ضرورة المتابعة الدورية للأحياء المختلفة بالمدينة، وكذا مشروعات الإسكان القومية، للوقوف على مستوى أعمال “الزراعة - النظافة - الصيانة”، موجهاً بضرورة تكثيف أعمال النظافة والزراعة للمسطحات الخضراء بين العمارات، وإعادة زراعتها بالنجيل والأشجار، والصيانة الدورية الداخلية للعمارات.

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وشدد رئيس جهاز دمياط الجديدة، على ضرورة متابعة أى مخالفات بالمشروعات السكنية، واتخاذ الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على النسق الجمالى والحضارى، والالتزام التام بشروط التعاقد والتخصيص، وتطبيق القواعد واللائحة العقارية للهيئة حيال المخالفات إن وجدت.

في سياق متصل، عقد الدكتور محمد خلف الله، اجتماعا تنسيقيا مع ممثلى شركة متخصصة في تنفيذ مشروعات الكهرباء، لمناقشة دراسة مشروع إنشاء محطة محولات مدينة دمياط الجديدة (2) جهد ( 11/66 ك ف)، لخدمة التوسعات، وذلك بحضور المهندس محمود نعمان، نائب رئيس الجهاز.

وقال رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إن الاجتماع يأتي استكمالاً لجهود الجهاز في تنفيذ مشروعات كهرباء لخدمة التوسعات التى تشهدها المدينة، والتي تشمل مشروعات استثمارية توفر فرص عمل، بهدف تلبية القدرات المطلوبة للكهرباء فى دعم تلك المشروعات.

 وخلال الاجتماع، تم استعراض تفاصيل المشروع بالكامل، للعرض على الجهات المختصة للدراسة، وتحديد الموقف الفعلى للبدء في تنفيذ تلك المرحلة.

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