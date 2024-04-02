رئيس دمياط الجديدة يتفقد أعمال البنية التحتية للمنطقة الحرة

تفقد رئيس دمياط الجديدة الدكتور المهندس محمد خلف الله، مساء اليوم "الثلاثاء" أعمال التطوير الجارية بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار بالمدينة، يرافقه المهندس صلاح عبد الهادى نائب رئيس الجهاز ومعاوني رئيس الجهاز ومديرى الإدارات المعنية، وذلك في إطار الاهتمام بمشروعات البنية التحتية وأعمال تنسيق الموقع وتنفيذ ورفع كفاءة محاور الطرق بمدينة دمياط الجديدة.

واستهل خلف الله جولته، وفقا لبيان، بمتابعة أعمال تنفيذ السور الفاصل بين المنطقة الحرة العامة للاستثمار وميناء دمياط بطول 2500 متر؛ للوقوف على مدى تقدم الأعمال حيث بلغت نسبة التنفيذ 50%.

كما تفقد أعمال رفع الكفاءة لمبنى الحماية المدنية موجها بالالتزام التام بتنفيذ الأعمال طبقا لأصول الصناعية والجودة في التنفيذ، كذلك أعمال رفع كفاءة الطرق والمدخل الرئيسى للمنطقة الحرة والجزر وأعمال التدعيم للمزروعات والمناطق الخضراء بالمدخل والمحاور الرئيسية لتحسين الرؤية البصرية والمظهر الحضاري لأحد أهم المحاور الاستثمارية.

وفي سياق متصل، تفقد رئيس دمياط الجديدة، أعمال التطوير وتعديل محاور الطرق بمدخل ميناء دمياط ورفع كفاءة الجزر والمناطق الخضراء؛ حيث جرى تنفيذ أعمال زراعة 3500 متر نجيل حتى الآن مع تكثيف الشجيرات والزهور بحديات الجزر مع الحفاظ على الرؤية البصرية والمظهر الجمالي والبدء في أعمال دهان البردورات للمناطق التي تم الانتهاء من تنفيذها؛ وذلك تماشيا مع الجهود المبذولة والتنسيق الدائم بين جهاز مدينة دمياط الجديدة وهيئة ميناء دمياط للحفاظ على المظهر الحضاري والتنموى بالمنطقة.