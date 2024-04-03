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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية مهنئًا الرئيس السيسي: نتطلع لاستكمال مسيرة العطاء والتنمية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

بعث اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية، بمناسبة أداءه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، استكمالاً لمسيرة العطاء والتنمية، وبناء جمهورية جديدة تليق بحاضرنا ومستقبل الأجيال القادمة.

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وتوجه محافظ الإسكندرية بالتهنئة للشعب المصري، ببدء فترة رئاسية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيًا المولى_عز وجل_ أن يوفق الرئيس، وأن يسدد خطاه لصالح مصرنا الغالية، وتحقيق آمال الشعب المصري، وأن يحفظ مصر وشعبها في ظل قيادتها الحكيمة.

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