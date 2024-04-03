مصرع وإصابة 15 شخصاً في حادث تصادم بالبحيرة

مصرع و إصابة 15 شخصاً بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، ، إثر تصادم سيارة نظافة تابعة لمجلس المدينة في ميكروباص بمركز أبو حمص بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين تصادم سيارة نظافة تابعة لمجلس المدينة في ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بمركز أبو حمص.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية المختلفة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.