عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدر الصحاب.. عامل ينهي حياة صديق عمره بطريقة بشعة |السبب صادم

صدى البلد

حالة من الغموض أحاطت بالعثور على جثـ ـة شاب موثوق اليدين والقدمين وملقاه بأحد المجاري المائية بمحافظة البحيرة، إلا أنه بعد جهود كبيرة من قبل أجهزة الأمن، تم كشف غموض الحادث، بعد اكتشاف أن محاولة صديقه لسرقة تروسيكل خاص بالمجني عليه، كان سببًا في هذا الحدث الشنيع.


تفاصيل الواقعة


وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة بانتشال جثة عامل مقيم بمحافظة الإسكندرية، من أحد المجارى المائية بدائرة المركز موثوق الأيدى والأرجل.
وتبين بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل– له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية). 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد سرقة التروسيكل الخاص بالمجنى عليه مستغلاً عملهما في جمع القمامة واستدرج المجنى عليه بدعوى جمع كمية من القمامة من إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية وقيامه بإيثاقه مستغلاً صغر سنه مدعياً أنه يمازحه والتوجه به مُستقلاً التروسيكل لمكان العثور عليه وإلقائه بمياه المجرى المائى المُشار إليه وسرقة التروسيكل، وأرشد عن التروسيكل المستولى عليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن الاسكندرية المجاري المائية امن البحيرة تفاصيل الواقعة شرطة كفر الدوار كفر الدوار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خارج التوقعات.. هيئة الأرصاد تعلن حالة طقس غدا الأربعاء|تفاصيل كاملة

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء تواصل الهبوط في الأسواق

اتهامات تودي السجن.. ماذا قال الشيبي عن حسين الشحات نجم الأهلي في النيابة؟

بالفيديو| محمد رمضان ينفعل على مدير فندق | أنا مصري وخدمت في الجيش

تحرك مهم من الحكومة قبل إجازة العيد.. مدبولي يتابع توفير الاحتياجات البترولية

بعد عينة المنشطات.. سيف زاهر: ثنائي الأهلي تعرض لنفس موقف رمضان صبحي

الشاب المتهم بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية: تحرشت بها ولم أقصد قتـ ـلها

ترشيحاتنا

عدلي حسين يعلن مفاجأة قد تحدث باجتماع الحكومة اليوم.. فيديو

الفراخ نزلت 40 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تدخل الحكومة

هل ليلة القدر اليوم في 25 رمضان؟.. راقب إضاءة القمر والشمس و8 علامات

محمد أبوألعينين: خطاب الرئيس السيسي بدأ بالأمن والأمان وانتهى بكيفية تفجير الطاقات الكامنة

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 3-4-2024

النائب محمد أبو العينين: عندما يذكر الرئيس السيسي أمن وأمان مصر فهذا لا يأتي من فراغ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

فستان أنيق.. هبة مجدي تستعرض جمالها بإطلالة جذابة

هنقابلهم كتير في حياتنا.. هل يمكن الزواج من الرجل المتردد؟

بأقل تكاليف.. طريقة تحضير كب كيك

فيديو

لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن

موعد صلاة العيد ومدة الإجازة

العالم الهولندي يثير الجدل من جديد

تطور جديد بأزمة اللاعب أحمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ