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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حسن الخاتمة.. وفاة مؤذن مسجد الحبشي بدمنهور أثناء رفعه أذان الفجر

وفاة مؤذن مسجد الحبشي
وفاة مؤذن مسجد الحبشي بدمنهور

شهدت مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، صباح اليوم الأربعاء، وفاة مؤذن مسجد الحبشي طه صنيدق، أثناء رفعه أذان صلاة فجر اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك.

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وقال رواد مسجد الحبشي، إن الفقيد توفي أثناء رفعه لنداء صلاة الفجر اليوم الأربعاء، وحاول المصلون إسعافه، إلا أنه قد فارق الحياة ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المسجد.

ونعى عدد كبير من أهالي مدينة دمنهور الفقيد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مطالبين بالدعاء بالرحمة والمغفرة للفقيد الذي توفي وهو صائم خلال رفعه أذان صلاة الفجر اليوم في الرابع والعشرين من شهر رمضان المبارك.

ومن المقرر أن تتم صلاة الجنازة على الفقيد بعد صلاة الظهر من نفس المسجد الذي توفي فيه، والدفنة بمقابر الأسرة بمدينة دمنهور.

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