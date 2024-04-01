مفتي الديار المصرية في ضيافة جامعة دمنهور

استقبل الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور ،اليوم الإثنين، الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية ورئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم بمقر إدارة الجامعة ضمن زيارة فضيلته لجامعة دمنهور على هامش إلقاء ندوة دينية و حضور حفل الإفطار الجماعي الذى تنظمه أسرة طلاب من أجل مصر .

ومن جانبه رحب رئيس الجامعة بفضيلة المفتي معرباً عن تقديره البالغ للدور الذي تسهم به دار الإفتاء المصرية فى نشر الفكر الوسطي و إظهار الوجه الحقيقي السمح للدين الإسلامي الحنيف والتصدي للأفكار المتطرفة و فتح آفاق جديدة لإيجاد حلول للمشكلات الناجمة عن تطورات الحياة المعاصرة ،

تناول اللقاء تجاذب أطراف الحديث حول العديد من الموضوعات التي تخص الشباب وكيفية بناء الشخصية الواعية بالاضافة إلي مناقشة سبل التعاون العلمي بين الجانبين ..

وقد أعرب فضيلة الدكتور شوقي علام عن سعادته بحفاوة الاستقبال مشيداً بالإنجازات الملموسة التي تشهدها جامعة دمنهور فى شتى المجالات الأكاديمية و البحثية والمجتمعية و ما تتيحه من فرص تعليمية متعددة وكذا تقديم العديد من المبادرات المجتمعية والصحية والثقافية وغيرها خدمة لأبناء محافظة البحيرة ..



جاء الاستقبال بحضور كلا من الأستاذ الدكتور / ماجد شعلة - قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ، والأستاذة الدكتورة/ منى مبروك - قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والسيد أمين عام الجامعة .

وفى نهاية اللقاء قام الدكتور إلهامي بإهداء درع الجامعة لفضيلة الدكتور شوقي علام و ذلك تقديراً وتكريماً له حيث أنه يعد واحداً من أهم الرموز الدينية التي تفتخر بها مصر و العالم الإسلامي،

كما قام ممثلي من أسرة طلاب من أجل مصر بإهداء درع لفضيلة المفتي ودرع لرئيس الجامعة .