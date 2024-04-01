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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط محطة وقود لتجميعها 500 لتر سولار بالبحيرة

تموين البحيرة
تموين البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد عبد العال مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة عدة حملات تموينية .

وأسفرت الحملات التموينية بمركزى أبو المطامير والدلنجات، عن ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن و7مخابز توقفوا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى و مخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين و 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل بالإضافة لضبط 5 محلات جزاره قاموا بالذبح خارج المجازر الحكومية.

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وبمركزى بدر ورشيد، تم ضبط كمية من المخصبات الزراعية منتهية الصلاحية و 3 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن و 3 آخرين توقفوا عن الإنتاج بدون إذن مسبق و 3 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالإضافة لضبط مصنع مبيدات بدون ترخيص ويقوم بإنتاج مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة ويقلد علامات تجارية لشركات كبرى وتم التحفظ على كمية كبيرة من العبوات النهائية.

وبحملات مماثلة بمراكز وادى النطرون و شبراخيت وكوم حمادة تم ضبط 2.5 طن مبيدات وأسمدة مجهولة المصدر و مخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق و 11مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبز قام بانتاج خبز غير مطابق للمواصفات و آخر تصرف فى 10شكائر دقيق بلدى مدعم ومخبزين لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

كما تمكنت إدارة تموين إيتاى البارود من ضبط محطة وقود لتجميعها 500 لتر سولار كما تم تحرير 12محضر لعدم الإعلان عن الأسعار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

البحيرة التموين والتجارة الداخلية ضبط محطة وقود مديرية التموين والتجارة المجازر الحكومية التجارة الداخلية

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