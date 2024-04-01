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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

علقه في السقف بمساعدة شقيقه وزوج عمته.. حبس الأب المتهم بقـ.تل ابنه بالبحيرة

قتل إبنة بالبحيرة
قتل إبنة بالبحيرة

قررت جهات التحقيق بمركز الدلنجات، حبس عامل ونجله وزوج عمة المجني عليه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية اللازمة، لاتهامهم بتوثيق نجل المتهم الأول وتعليقه في سقف الغرفة بدعوى تأديبه حتى فارق الحياة.

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كانت إحدى قرى مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، شهدت واقعة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 17 عاما، إثر قيام والده وشقيقه وزوج عمته بتوثيقه بالحبال وتعذيبه، بدعوى تأديبه حتى فارق الحياة،   وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق بمستشفى الدلنجات المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوصول على.خ.م، جثة هامدة إلى مستشفى الدلنجات المركزي، ويوجد بها أثار إصابات متعددة فى الجسم نتيجة تعدى من آخرين،  وتم إخطار جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقل فريق من جهات التحقيق إلى مكان الواقعة، لمناظرة الجثة وقررت التصريح بدفن الجثة عقب عرضها على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة مع تكليف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وسرعة ضبط مرتكبيها. 

وكلفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي، وذلك للعمل على كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها،  وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والد المجنى عليه خ.م.خ، وشقيقه م.خ.م، وزوج عمته وذلك بدعوى تأديبه.


وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكابهم الواقعة، بغرض تأديبه، وذلك عن طريق توثيق المجني عليه وتعليقه في سقف الغرفة، وذلك من الساعة الثالثة عصرًا حتى أذان المغرب، ثم تركه حتى تناول وجبة الإفطار، ثم ذهبوا لأداء الصلاة، وبعد عودتهم وجدوه فارق الحياة.

البحيرة حبس عامل مركز شرطة الدلنجات قتل أبنه تفاصيل صادمة

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