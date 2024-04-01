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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أقسى قلب.. أب يعاقب نجله حتى فارق الحياة في نهار رمضان|تفاصيل صادمة

الاب القاسي علق ابنه
الاب القاسي علق ابنه حتي فارق الحياة

لم يتوقع الأب القاسى أن طريقته القاسية في عقاب نجله ستنهي حياته وتنتهي بجريمة ..قام الأب عديم الرحمة بتوثيق نجله الذي يبلغ من العمر 17 عاما  بالحبال وتعليقه فى سقف الغرفة بمساعدة شقيقه، من الساعة 3 عصرًا حتى أذان صلاة المغرب، ثم تركه حتى تناول وجبة الإفطار، ثم ذهبوا لأداء الصلاة، وبعدما عادوا للمنزل وجدوه فارق الحياة.

أحداث الواقعة

تدور أحداث الوقعة  في إحدى قرى مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، حيث قام والد ونجله بتعذيب شقيقه الذي يبلغ من العمر 17 عاما وتوثيقه بالحبال، بدعوى تأديبه، حتى فارق الحياة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق بمستشفى الدلنجات المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوصول على.خ.م، جثة هامدة إلى مستشفى الدلنجات المركزي، ويوجد بها أثار إصابات متعددة فى الجسم نتيجة تعدى من آخرين، وتم إخطار جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتقل فريق من جهات التحقيق إلى مكان الواقعة، لمناظرة الجثة وقررت التصريح بدفن الجثة عقب عرضها على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة مع تكليف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وسرعة ضبط مرتكبيها. 

كشف غموض الجريمة

وكلفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي، وذلك للعمل على كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والد المجنى عليه خ.م.خ، وشقيقه م.خ.م وذلك بدعوى تأديبه.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكابهم الواقعة، بغرض تأديبه وذلك عن طريق توثيق المجنى عليه بالحبال وتعليقه فى سقف الغرفة، من الساعة الثالثة عصرًا حتى أذان صلاة المغرب، ثم تركه حتى تناول وجبة الإفطار، ثم ذهبوا لأداء الصلاة، وبعدما عادوا للمنزل وجدوه فارق الحياة.

الاب القاسي علق ابنه في السقف فارق الحياة الافطار البحيرة

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