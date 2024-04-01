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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استلام 2000 شنطة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في البحيرة

مديرية الأوقاف بالبحيرة
مديرية الأوقاف بالبحيرة

قامت مديرية الأوقاف بالبحيرة بتسليم 2000 شنطة غذائية إلى مديرية التضامن الإجتماعي لتوزيعها على مستحقيها من الأسر الأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة.

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ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، باستمرار تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات للأسر الأولى بالرعاية لتحسين مستوى المعيشة لتلك الأسر ، مع الإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة للإهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً وتوفير الدعم اللازم لهم، وفى ضوء بروتوكول التعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والتضامن الإجتماعي، لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

البحيرة التضامن الاجتماعي شنطة مواد غذائية مديرية الأوقاف بالبحيرة مديرية التضامن الاجتماعي نائب محافظ البحيرة

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