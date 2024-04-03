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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بسعر 4499 جنيه.. أقوى خصم على موبايل شاومي الأفضل مبيعا في مصر

بسعر 4499 جنيه فقط..أقوى
بسعر 4499 جنيه فقط..أقوى خصم على موبايل شاومي الأفضل مبيعا ف

يعتبر هاتف شاومي ريدمي Xiaomi Redmi 12C من أبرز المنافسين في الفئة الاقتصادية، حيث يأتي بكاميرا خلفية مزدوجة تصل إلى 50 ميجا بكسل وبطارية عملاقة بسعة 5000 مللي أمبير مع إستخدام معالج ميديا تيك الـ Helio G85 .

ويوجد خصما قويا على هاتف Xiaomi Redmi 12C بأحد التطبيقات الإلكترونية الشهيرة في مصر ليصل سعره بعد الخصم إلى 4499 جنيه مصري.

بسعر 4499 جنيه فقط..أقوى خصم على موبايل شاومي الأفضل مبيعا في مصر

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi 12C


• الشاشة تأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة وتأتي من نوع IPS LCD وتأتي بمساحة 6.71 إنش بجودة الـ HD+ بدقة الـ 720×1650 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 268 بكسل لكل إنش مع اقصى سطوع 500 شمعة .

• يأتي Xiaomi Redmi 12C بمعالج من شركة ميديا تيك من نوع Helio G85 بتكنولوجيا 12 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G52 MC2 فهو نفس المعالج الموجود في هاتف الـ Infinix Hot 12 وهاتف الـ Vivo Y22 .

• الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 5 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.2 .

• الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا مزدوجة حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل فتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فهي عبارة عن QVGA بدقة منخفضة جدا وهي الخاصة بعمل العزل والبورتريه مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

• يدعم Xiaomi Redmi 12C تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة .

• الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac كما يدعم الـ Dual-band, Wi-Fi Direct .

• يدعم Xiaomi Redmi 12C البلوتوث بإصدار 5.1 مع خاصيتي الـ A2DP, LE .

• يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS مع أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ GLONASS, BDS, GALILEO .

• وسائل الأمان والحماية التي يدعمها الهاتف : يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي في ظهر الهاتف كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه .

Xiaomi شاومي ريدمى Xiaomi Redmi 12C مواصفات هاتف Xiaomi Redmi 12C

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