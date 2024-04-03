محافظ دمياط تتفقد «لسان رأس البر» للوقوف على مستجدات أعمال التطوير



تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، منطقة اللسان بمدينة رأس البر ، وذلك خلال الجولة الميدانية التى أجرتها صباح اليوم ، للوقوف على مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع التطوير الذى تشهده المنطقة..

حيث تابعت " المحافظ " الأعمال الجارية بالمسرح والساحة المقابلة لها ، وذلك لتنفيذ الحماية للشاطئ ، وبحثت " المحافظ " خطة المرحلة المقبلة لتنفيذ مراحل العمل بما يساهم فى تحقيق التكامل بجميع أجزاء المشروع الذى يتضمن انشاء ساحات للمطاعم و انتظار السيارات و للأنشطة المختلفة و أيضًا مسار الدراجات و مسرح ، علاوة على انشاء ممشى وفقًا لعدد من المواصفات المتعلقة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموقع بإطلالته المباشرة على البحر، وأيضًا تشجير المنطقة وإنشاء شبكة للرى بها تتوافق مع الأنظمة الحديثة، وكذلك إنشاء حاجز غاطس للأمواج بطول ٣٠٠ متر لتنفيذ الحماية للشاطئ.

فيما وقد وجهت " الدكتورة منال عوض " بوضع خطة لتطوير المدخل المؤدى للمنطقة؛ مؤكدة متابعتها الدورية والميدانية لكافة محاور المشروع، موجهة بضرورة الالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة لكل مرحلة من مراحل المشروع، والمواصفات الفنية بما يتوافق مع طبيعة الموقع ورؤية المشروع لرفع كفاءة المنطقة والارتقاء بالشكل الحضارى لها والتى تُعد من أهم المناطق الحيوية بهذه المدينة السياحية.