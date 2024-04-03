عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مررها ولك الثواب.. أفضل تطبيقات أدعية العشر الأواخر من رمضان

مررها ولك الثواب..أفضل
مررها ولك الثواب..أفضل تطبيقات أدعية العشر الأواخر من رمضان

مع حلول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، يزداد حرص المسلمين على اغتنام هذه الأيام المباركة للتقرب من الله تعالى وزيادة الطاعات.

ولذلك، يبحث الكثير من المسلمين عن تطبيقات أدعية العشر الأواخر من رمضان التي تساعدهم على الدعاء والتضرع إلى الله تعالى في هذه الأيام الفضيلة.

 

وفيما يلي أفضل تطبيقات أدعية العشر الأواخر من رمضان:

 

1. أدعية العشر الأواخر من رمضان:

• تطبيق مجاني ومتاح على أجهزة Android و iOS.

• يحتوي على مجموعة كبيرة من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان.

• يتميز التطبيق بتصميمه البسيط وسهولة استخدامه.

2. أدعية رمضان:

• تطبيق مجاني ومتاح على أجهزة Android و iOS.

• يحتوي على مجموعة من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، بما في ذلك أدعية العشر الأواخر.

• يتميز التطبيق بتصميمه الجذاب وسهولة استخدامه.

3. حصن المسلم:

• تطبيق مجاني ومتاح على أجهزة Android و iOS.

• يحتوي على مجموعة كبيرة من الأدعية والأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بما في ذلك أدعية العشر الأواخر من رمضان.

• يتميز التطبيق بتصميمه البسيط وسهولة استخدامه.

4. حصن المسلم - بدون نت:

• تطبيق مجاني ومتاح على أجهزة Android و iOS.

• يحتوي على مجموعة كبيرة من الأدعية والأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بما في ذلك أدعية العشر الأواخر من رمضان.

• يتميز التطبيق بإمكانية استخدامه بدون اتصال بالإنترنت.

5. الأدعية والأذكار:

• تطبيق مجاني ومتاح على أجهزة Android و iOS.

• يحتوي على مجموعة كبيرة من الأدعية والأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بما في ذلك أدعية العشر الأواخر من رمضان.

• يتميز التطبيق بتصميمه الجذاب وسهولة استخدامه.

نصائح لاستخدام تطبيقات أدعية العشر الأواخر من رمضان:

• اختر التطبيق الذي يناسب احتياجاتك وسهل الاستخدام.

• خصص وقتًا لقراءة الأدعية والدعاء والتضرع إلى الله تعالى في هذه الأيام المباركة.

• استفد من ميزات التطبيق مثل مشاركة الأدعية مع الأصدقاء والعائلة.

• لا تنسَ أن أفضل طريقة لاغتنام هذه الأيام المباركة هي الإخلاص لله تعالى وزيادة الطاعات.

مع تمنياتنا لكم بشهر رمضان مبارك.

رمضان أدعية العشر الأواخر من رمضان أفضل تطبيقات أدعية العشر الأواخر من رمضان ادعية رمضان حصن المسلم الأدعية والأذكار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 أيام.. رسميا مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 أبريل 2024

الفراخ نزلت 40 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تدخل الحكومة

مصدر بالكهرباء يكشف حقيقة وقف تخفيف الأحمال في عيد الفطر

بعد إعلان الحكومة موعدها.. هؤلاء محرومون من إجازة عيد الفطر المبارك

مصير حكومة مدبولي .. هل تحدث مفاجأة في اجتماع اليوم ؟| تفاصيل

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

تفاصيل أول اجتماع للحكومة عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية

موضوعات متعلقة

موبايل جديد من OnePlus Nord بسعر زهيد جدا 

يا بلاش.. أرخص موبايل Nokia في مصر بـ400 جنيه

بأقل من 7000 جنيه.. موبايل Realme جديد فيه كل الإمكانيات المذهلة

أفضل وقت للشراء.. Apple تخفض أسعار سماعات الإيربودز

موبايل سامسونج آخر فخامة تفوق على iPhone 15..بأرخص سعر في السوق

هاتف Redmi Note 13 Pro+ الخارق بسعر خرافي.. أقل من الطبيعي بكتير

قريبا جدا.. شاومي هتعمل موبايل بسعر رمزي لمحدودي الدخل

بأقل من 6000 جنيه.. موبايل جديد من Realme فيه كل اللي هتحتاجه

ترشيحاتنا

مطالبًا بحل أزمة غزة.. العراق يدين قصف القنصلية الإيرانية في دمشق

أنباء عن تعطل بعض منصات "ميتا" بعدة مناطق حول العالم

الخارجية الأمريكية: مقتـ.ل موظفي الإغاثة في غزة غير مقبول.. وننتظر نتيجة التحقيق

توقف خدمة واتساب في مصر بسبب عطل مفاجيء

اللهم بلغنا ليلة القدر.. احرص على هذه الكلمات الدعاء فيها مستجاب

بلع لسانه| الاتحاد المصراتي الليبيي يكشف تفاصيل إصابة لاعبه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معلومات صادمة عن وفاة فنانة سعودية أثارت حزن السوشيال ميديا

بـ 4500 ريال.. تعرف على أسعار سوق السيارات المستعملة في السعودية

مسلسل جودر الحلقة 9.. ياسر جلال يحدد موعد زواجه من جيهان الشماشرجي

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم إفطارا جماعيا لـ 8 آلاف أسرة بالصعيد ..صور

فيديو

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم إفطارا جماعيا لـ 8 آلاف أسرة بالصعيد ..صور

باربي الشيطان.. مذيعة عراقية تتحول إلى زومبي بسبب عمليات التجميل

«حذرتكم من أسبوع».. العالم الهولندي توقع زلزال تايوان الأقوى

انتقال حكم مصر من القاهرة للعاصمة الإدارية.. اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

اﻟﻤﺰﻳﺪ