ثالث أكبر مستورد في العالم.. الهند تشعر بقلق مع ارتفاع أسعار النفط

أبدت الهند قلقها من ارتفاع أسعار النفط حيث قال سكرتير وزارة النفط الهندية بانكاج جاين، الأربعاء، إن ارتفاع أسعار النفط الخام يمثل مصدر قلق لثالث أكبر مستورد للخام في العالم، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

أضاف جاين، أن أي زيادة في الأسعار ستسبب قلقا وانزعاجا لبلاده كدولة مستهلكة في إشارة إلى "العلاوة الجيوسياسية" في أسعار النفط الخام.

وتابع جاين، ردا على سؤال عما إذا كانت هناك حاجة لزيادة أسعار الوقود بالتجزئة، إنه إذا استمر ارتفاع أسعار النفط لمدة شهر إضافي فإن شركات تسويق النفط ستتخذ قرارا مناسبا.

وارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى منذ أكتوبر الماضي، وسط توقعات بتراجع الإمدادات بفعل تخفيضات إنتاج أوبك بلس وهجمات على مصاف روسية، واقترب خام برنت من اختراق مستويات الـ 90 دولارا للبرميل.