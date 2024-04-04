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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

موبايل Realme جديد للغلابة بسعر رخيص.. توأم سامسونج Galaxy S22 الغالي

موبايل Realme جديد
موبايل Realme جديد للغلابة بسعر رخيص..توأم سامسونج Galaxy S2

تم إطلاق هاتف ريلمي Realme C65 رسميًا في فيتنام. تم الكشف عن هذا الهاتف الاقتصادي في المنطقة مؤخرًا، والآن تم تأكيد المواصفات والأسعار وغيرها من التفاصيل الدقيقة أخيرًا. لذا دعونا نلقي نظرة على الجهاز الذي يحمل تشابهًا كبيرًا مع هاتف Samsung Galaxy.

من الوهلة الأولى، يتميز الجزء الخلفي بلمسة نهائية لامعة مع وجود جزيرة مستطيلة للكاميرا في الخلف مما يجعله يبدو مشابهًا جدًا لهاتف Galaxy S22.
يبلغ Realme C65 سمك هذا الجهاز 7.64 مم وهو نحيف للغاية ووزنه 185 جرام. 
في حين أن الجهة الأمامية تتميز بشاشة LCD عالية الدقة قياس 6.67 بوصة توفر دقة HD + ومعدل تحديث 90 هرتز. تحتوي هذه الشاشة على فتحة لكاميرا سيلفي محاذة للمركز والتي توفر أيضًا تقنية Mini Capsule 2.0، وهي جزيرة ديناميكية خاصة بالعلامة التجارية.

يعمل Realme C65 بمعالج MediaTek Helio G85 SoC مقترنًا بما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و 256 جيجابايت من التخزين الداخلي. يتميز الجزء الخلفي بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة ذكاء اصطناعي، بينما تحتوي الجهة الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل. يتم تشغيل هذا الهاتف بواسطة بطارية ضخمة بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات.
تشمل الميزات البارزة الأخرى Bluetooth 5.0 ومقبس سماعة رأس 3.5 مم ومستشعر بصمة مثبت على الجانب ومقاومة الماء والغبار IP54.

أعلنت Realme عن هاتف Realme C65 بخيارين من الألوان، وهما الأرجواني النجمي والأسود درب التبانة. تقدم العلامة التجارية الصينية هاتف Realme C65 بثلاثة تكوينات تخزين،التي يبدأ سعرها للنسخة 6GB + 128GB  (حوالي 148 دولار أمريكي).

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