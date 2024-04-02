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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بأقل من 7000 جنيه.. موبايل Realme جديد فيه كل الإمكانيات المذهلة

بأقل من 7000 جنيه..موبايل
بأقل من 7000 جنيه..موبايل Realme جديد فيه كل الإمكانيات المذ

أطلقت شركة ريلمي Realme هاتفها الذكي الأحدث، Realme 12x، والذي تم الإعلان عنه لأول مرة في السوق الصيني الشهر الماضي. 

 

سعر  Realme 12x 

 

كشفت العلامة التجارية الصينية عن هاتف Realme 12x بسعر يبدأ من  144 دولار أمريكي أي حوالي 6800 جنيه مصري لإصدار 4 جيجا بايت + 128 جيجا بايت الأساسي، في حين أن إصداري 6 جيجا بايت + 128 جيجا بايت و 8 جيجا بايت + 128 جيجا بايت يبلغ سعرهما ب 162 و 180 دولار أمريكي على التوالي. 

سيتوفر الجهاز للشراء حصريًا عبر Flipkart ومتجر Realme. 

 

مواصفات Realme 12x

 

يتميز الهاتف الجديد بشاشة نوع IPS LCD كبيرة بقياس 6.72 بوصة توفر دقة Full HD + ومعدل تحديث 120 هرتز وذروة سطوع تبلغ 950 شمعة وشهادة TÜV Rheinland للحماية من الضوء الأزرق.

مجهز بمعالج MediaTek Dimensity 6100+ SoC ويعمل ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات. يحتوي الجزء الخلفي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل ، بينما تحتوي الجهة الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

يعمل الجهاز على نظام التشغيل Android 14 مع واجهة Realme UI 5 المخصصة. يبلغ سمك هذا الهاتف 7.69 مم فقط، مما يجعله أنحف هاتف في فئة السعر هذه. 

تشمل الميزات البارزة الأخرى مكبرات صوت ستيريو مزدوجة مع دعم الصوت عالي الدقة، وميزة اللمس الذكي في مياه الأمطار، وتقنية Mini Capsule 2.0، وبلوتوث 5.3، ومقاومة الماء والغبار IP54، ومستشعر بصمة مثبت على الجانب.

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