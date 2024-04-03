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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعطل طائرة وزير الخارجية الأمريكي في باريس .. تفاصيل

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

في تطور غير متوقع، أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بتعرض طائرة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن لعطل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام .

وأصاب العطل الفني الطائرة التي كان عليها وزير الخارجية في باريس وذلك أثناء توجه الوفد الأمريكي إلى بروكسل.

ولم ينتظر الوزير اصلاح الطائرة أو أخذ طائرة بديلة بل استقل سيارة إلى بروكسل.

وأمس قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن  إن الولايات المتحدة حثت إسرائيل على التحقيق الفوري في الغارة الجوية الإسرائيلية في غزة والتي أسفرت عن مقتل سبعة من العاملين في المجال الإنساني.


وكرر بلينكن الدعوة إلى إسرائيل إلى إعطاء الأولوية لحماية أرواح المدنيين.

وقال بلينكن يوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي في باريس: "لقد تحدثنا مباشرة إلى الحكومة الإسرائيلية بشأن هذا الحادث بالذات. وأكدنا على إجراء تحقيق سريع وشامل ونزيه لفهم ما حدث بالضبط".

وأضاف بلينكن أن العاملين في المجال الإنساني “يجب حمايتهم  وهم يحاولون ببساطة مساعدة إخوانهم في الإنسانية ومنع تعرضهم لخطر جسيم".
 

وزارة الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن

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