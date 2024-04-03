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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يغير الأقدار.. أزهري يوضح أهمية الدعاء وآدابه

أرشيفية
أرشيفية

قال الشيخ إبراهيم الدسوقي، أحمد علماء الأزهر، إن الدعاء يغير القدر، وعلى المسلم أن يدعو ربه بإخلاص ويتصدق ليبارك الله له في عمره.

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آداب الدعاء الأكل الحلال

وأضاف “الدسوقي” خلال حواره ببرنامج “إحنا لبعض"، من تقديم الإعلامية نهال طايل المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن الدعاء لكي يستجاب يجب اتباع آدابه وأوقاته، ومن آداب الدعاء الأكل الحلال.

وأشار الشيخ إبراهيم الدسوقي، أحمد علماء الأزهر إلى أن الدعاء له ثلاث مراحل وأدنهم أن تطلب من الله ويستجيب لك، مؤكدًا أن الإنسان إذا اتبع منهج الله يمكن أن يغير قدره للأفضل.

الدعاء الأزهر صدى البلد نهال طايل علماء الازهر

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