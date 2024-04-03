شركة أمريكية تعدم 1.6 مليون دجاجة بعد اكتشاف هذا المرض

قالت كال ماين فوودز، أكبر شركة منتجة للبيض في الولايات المتحدة إنها أوقفت الإنتاج مؤقتا في مصنعها بولاية تكساس بعد اكتشاف فيروس أنفلونزا الطيور في الدجاج، وفق ما ذكرت صحيفة الجاريان البريطانية.

أردف مسؤولون إنه تم اكتشاف الفيروس أيضا في منشأة للدواجن في ميشيجان.

وذكرت شركة كال ماين فودز ومقرها ريدجلاند بولاية ميسيسيبي في بيان إن ما يقرب من 1.6 مليون دجاجة بياضة و337 ألف دجاجة صغيرة، أي حوالي 3.6% من إجمالي قطيعها تم القضاء عليه بعد اكتشاف الإصابة بأنفلونزا الطيور في منشأة بمقاطعة بارمر بتكساس.



ذكر كال ماين إنه يبيع معظم بيضه في المناطق الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية والغربية الوسطى ووسط المحيط الأطلسي في الولايات المتحدة.



وقال البيان: "تواصل الشركة العمل بشكل وثيق مع المسؤولين الحكوميين الفيدراليين وحكومات الولايات والحكومات المحلية ومجموعات الصناعة المركزة للتخفيف من مخاطر تفشي المرض في المستقبل وإدارة الاستجابة بشكل فعال".

وأوضحت الشركة إنه لا يوجد خطر معروف لأنفلونزا الطيور مرتبط بالبيض الموجود حاليًا في السوق ولم يتم سحب أي بيض.

يعتبر البيض الذي يتم التعامل معه وطهيه بشكل صحيح آمنًا للأكل، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

