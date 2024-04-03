ترامب يهدد بـ انهيار أمريكا حال عدم انتخابه رئيساً للولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه إذا لم يتم انتخابه خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر فإن الولايات المتحدة ستختفي من الوجود.

وأضاف ترامب في كلمة له خلال مؤتمر صحفي في ولاية ميشيجان، "قد تكون هذه الانتخابات الأخيرة في البلاد، وهذا هو ما تتجه إليه البلاد".

في الشهر الماضي، أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن بعض كبار المستشارين السابقين للرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية زعموا أن الأخير أغدق الثناء على بعض القادة الطغاة في العالم، بل وزعموا أن "ترامب قال إن هتلر فعل بعض الأشياء الجيدة".

وقال أيضًا في ذلك الأسبوع إن من بين إجراءاته الأولى إذا أعيد انتخابه للرئاسة في نوفمبر المقبل، سيكون إطلاق سراح مثيري الشغب الذين سُجنوا بسبب أفعالهم أثناء الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.