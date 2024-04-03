اليوم الـ180من العدوان على غزة.. مجازر جديدة وارتفاع عدد شهداء الصحافة إلى 140

في اليوم الـ 180 للحرب على غزة واصل الاحتلال قصفه مستهدفا مناطق متفرقة في القطاع، وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 32 ألفا و975 شهيداو75 ألفا و577 مصابا منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي بالإضافة إلي ارتكاب الاحتلال 5 مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 59 شهيدا و83 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

واستشهد 3 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على منطقة أبو هولي جنوب دير البلح وسط غزة، فيما أكدت كتائب القسام استهدافها أمس قوة إسرائيلية راجلة شرق حي التفاح.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 140 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع.

واتهم المكتب الإعلامي الاحتلال بتعمد قتل الصحفيين بهدف تغييب الرواية الفلسطينية ومحاولة طمس الحقيقة وعرقلة إيصال الأخبار والمعلومات إلى الرأي العام الإقليمي والعالمي.

وكان الاتحاد الدولي للصحفيين أعرب سابقا عن استنكاره قتل الصحفيين في غزة، داعيا إلى ضرورة حمايتهم من عنف الاحتلال ليتسنى لهم أداء عملهم.

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن مليوني شخص بدون أي أمان في قطاع غزة يحاولون حماية أنفسهم من الجوع والمرض والقصف الإسرائيلي المتواصل.

وشدد جوتيريش على أنه لا يوجد شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في غزة

وقالت الأمم المتحدة إنه ومنذ 7 أكتوبر الماضي أصبحت الأراضي الفلسطينية المحتلة واحدة من أخطر وأصعب أماكن العمل في العالم ولا مكان آمن في قطاع غزة.