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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مشهد تنصيب الرئيس السيسي تتويج للجمهورية الجديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال النائب يوسف الشاذلي، عضو مجلس النواب، إن مشهد تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأداء اليمين الدستورية بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، هو تتويج للجمهورية الجديدة، مهنئًا الرئيس السيسي بتولي فترة رئاسية جديدة.

وأضاف "الشاذلي"، في تصريحات صحفية اليوم، أن خريطة إنجازت الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الـ 10 سنوات الماضية، تضمنت جميع الملفات والقطاعات، لتعبر عن اهتمام القيادة السياسية بكل فئات ومكونات الشعب المصري وقطاعاته، لافتًا إلى أن الإنجازات التي قدمتها الدولة المصرية على المستوى الأمني، تواكبت معها إنجازات على المستوى التنموي، وهو ما سرع وتيرة العمل في الجمهورية الجديدة، وأصبحت مصر مهيئة لحصاد هذا العمل الشاق الذي استمر على نحو متسارع من أجل تحقيق تطلعات الشعب المصري.

ولفت الشاذلي، إلى أن القيادة السياسية استطاعت أن ترسم ملامح لدولة حديثة تحت شعار "الجمهورية الجديدة"، رغم ما واجهته من تحديات صعبة على جميع المستويات، سواء الأمنية أو الاقتصادية، إلا أنها لم تقف مكتوفة الأيدي امام تلك الأزمات الطاحنة، بل سعت بكل قوة نحو تحقيق تنمية شاملة في كافة المجالات، مضيفًا بأن الجميع يلمس هذا التطور الكبير في القطاعات المختلفة، ولعل المقارنة ما بين الوضع حاليًا والأوضاع قبل عام 2013 خير شاهد على تلك الطفرة التنموية.

ونوه عضو مجلس النواب بأن ما ساعد القيادة السياسية خلال الـ 10 سنوات الماضية، هو قرتها على إطلاق العديد من المشروعات العملاقة، التي أسهمت في تغيير واقع معيشة الشعب المصري من جهة، وأحرزت صعودًا في مؤشرات التنمية من جهة أخرى، موضحًا أن ذلك كان له إسهاماته فيما يتعلق بزيادة معدلات التشعيل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين خاصة في القرى والنجوع.

وأكد النائب يوسف الشاذلي أن مصر خلال الست سنوات المقبلة التي ستكون فترة جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، على موعد مع تحديات جديدة، لجني حصاد ما زرعته خلال عقد كامل من الزمن، واجهته فيه تحديات تستحق معها أن تجني تلك الثمار، مشيرًا إلى أنه كله تفاؤل بفترة جديدة تعوض الشعب المصري عن صبره وتحمله طوال السنوات الماضية.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة بالعاصمة الإدارية النواب

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