مستشار الأمن القومي الأمريكي يرجئ زيارته إلى السعودية لهذا السبب

أكد البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أرجأ رحلته إلى السعودية بسبب عدم تعافيه من كسر في ضلعه.

وأرجأ البيت الأبيض رحلة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إلى المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع، حسبما صرح مسؤول أمريكي لقناة العربية الإنجليزية اليوم الأربعاء.

كان من المقرر أن يغادر سوليفان ومسؤولون كبار آخرون في إدارة بايدن إلى جدة مساء الأربعاء، وكان من المتوقع أن يجتمعوا بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأكد البيت الأبيض في وقت لاحق تأجيل الرحلة، مضيفا أن سوليفان تعرض لحادث بسيط أدى إلى كسر في أحد أضلاعه.

