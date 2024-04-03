عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

16 أبريل.. استئناف نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد

صدى البلد

حددت محكمة جنح مستأنف اكتوبر جلسة 16 أبريل الجارى لنظر أولى جلسات استئناف الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد.


قضت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى، فى وقت سابق برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة .


وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

 

txt

تأييد حبس نسرين طافش 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد ورفض استئنافها

txt

براءة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب


وتشير الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة، فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجنى عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكى مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائماً وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.


وقدم دفاع المجنى عليها سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرا من المتهم إلى البنك بأن يدفع إلى المجنى عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.


وقد قضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابياً بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً.

نسرين طافش شيك بدون رصيد استئناف الفنانة نسرين طافش محكمة جنح مستأنف أكتوبر النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 أيام.. رسميا مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر

الفراخ نزلت 40 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تدخل الحكومة

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 أبريل 2024

تفاصيل أول اجتماع للحكومة عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية

مصير حكومة مدبولي .. هل تحدث مفاجأة في اجتماع اليوم ؟| تفاصيل

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

الجامعة العربية: الدول المصدرة للسلاح لإسرائيل شريكة معها في العدوان على الفلسطينيين

موضوعات متعلقة

اللعب القاتـ.ل.. مصرع طفـ ل حدائق أكتوبر بعد السقوط من أعلى عقار

سرقني خلصت عليه.. المؤبد لسائق قت.ل ابن عمه في المنيب

فتاة تصور أمها في وضع مخل مع غريب وتسلم الفيديو للأب| تفاصيل

قرار عاجل ضد عاطل اغتـ.صب فتاة من ذوي الهمم بالوراق

12 كيس بودر.. حبس ديلر الوراق

غدر بيا انتقمت منه.. حبس فتاة أشعلت النيران في عشيقها بالعمرانية

رمته وقعدت جنب جثـ.ته.. إيداع المتهمة بإلقاء طفلها من البلكونة مستشفى أمراض عقلية

حبس ديلر الآيس قبل ترويج المخدرات على المتعاطين بكرداسة

ترشيحاتنا

هل ليلة القدر 25 رمضان؟ حديث نبوي وإعجاز يحدد موعد الليلة المباركة

6 أيام إجازة.. مفاجأة للموظفين في عيد الفطر المبارك

دعاء ليلة القدر.. احرص عليه في هذه الليالي

تطوير اللوحات المعدنية.. تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور

1747 قطعة في 15 محافظة.. تفاصيل الطرح الرابع للأراضي السكنية| احجز إزاي؟

المباني تنهار والمفقودون بالمئات وقوته تخطت 7 ريختر.. التفاصيل الكاملة لزلزال تايوان المدمر| تسونامي في اليابان وزلزال بالتجارة العالمية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قفطان جديد.. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها الرمضانية

ملابس بـ200 ألف جنيه خلال شهر.. إطلالات وضعت مسلم في مأزق| شاهد

فستان مجسم.. كارولين عزمي تخطف الأنظار | شاهد

جوليا بسترانا.. أبشع امرأة في التاريخ دفنت بعد 150 عامًا من وفاتها|ما السبب؟

فيديو

باربي الشيطان.. مذيعة عراقية تتحول إلى زومبي بسبب عمليات التجميل

«حذرتكم من أسبوع».. العالم الهولندي توقع زلزال تايوان الأقوى

انتقال حكم مصر من القاهرة للعاصمة الإدارية.. اعرف الحقيقة

موعد انتهاء الموجة الحارة.. بيان هام من الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ