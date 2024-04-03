عاجل
أخبار السيارات| دراجة تريومف Trident 660 النارية سعرها 420 ألف جنيه.. خطوات سهلة لتحقيق رؤية أفضل أثناء قيادة السيارة؟ خبير أسواق مال: التباين يسيطر على مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات اليوم علاقة المسلمين مع الديمقراطيين هي الأسوأ.. تفاصيل أزمة الطبيب الفلسطيني الذي ترك اجتماع الرئيس الأمريكي| رسائل قاسية بوجه بايدن عضو غرفة الصناعات الكيماوية: تحقيق مستهدفات العمل الوطني للولاية الثالثة تحتاج لجهود مشتركة محافظ بورسعيد يزور أسر حادث كلية العلوم ويقدم خالص التعازي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مش هنأذي نفسنا.. حمادة هلال يكشف حقيقة استعانته بكتب السحر في تصوير المداح

حمادة هلال
حمادة هلال

نفى الفنان حمادة هلال كل ما تردد حول استعانته بكتب تتعلق بالسحر في تصوير الجزء الرابع من المداح.

 

وكشف حمادة هلال في تصريحات صحافية أنه منذ بداية تصوير الموسم الأول من المداح ولم يستعن بأي شىء قد يضر المشاهد ومن قبله فريق عمل المسلسل قائلا: “ مش هنضر نفسنا” 

 

وتابع حمادة هلال أنه جمسع مشاهد المداح قائمة علي بعض من أيات القران وهي التي يستخدمها صابر المداح طوال أحداث المسلسل 

 

أحداث الحلقة 24 من المداح

شهد مسلسل "المداح 4 أسطورة العودة" الحلقة 24 أحداثا مثيرة، حيث واجه صابر المداح (حمادة هلال) تحديا جديدا بعد خروج دخان كثيف من اللوحة الجدارية الموجودة في شقة مدام حكمت، أدى الدخان إلى إصابة حكمت بالإغماء، وكشف فحص الطبيب عن عودة السرطان في جسمها مرة أخرى.

شهدت الحلقة أيضا صراعا بين زين (محمد عز) ومنال (دنيا عبدالعزيز) بعد سرقة مخزنه والأثار التي كانت تتواجد فيه، وقام زين بضرب منال ظنا منه أنها السبب، مؤكدا أنه تزوج منها فقط من أجل أختها رحاب (هبة مجدي)، ورفض طلاقها إلا بعد إعادة المسروقات إليه.

 

 

تفاصيل المداح

 

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

حمادة هلال الجزء الرابع من المداح المداح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 أيام.. رسميا مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر

الفراخ نزلت 40 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تدخل الحكومة

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 أبريل 2024

تفاصيل أول اجتماع للحكومة عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية

مصير حكومة مدبولي .. هل تحدث مفاجأة في اجتماع اليوم ؟| تفاصيل

بعد إعلان الحكومة موعدها.. هؤلاء محرومون من إجازة عيد الفطر المبارك

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

موضوعات متعلقة

أخبار الفن.. كريم عبد العزيز مفاجأة ولاد رزق 3 وإسعاد يونس تكشف اللحظات الأخيرة فى حياة سهير البابلي

كريم عبد العزيز مفاجأة فيلم ولاد رزق 3| صور

سيرين عبد النور تعلن وفاة والدتها

للأسبوع الثاني .. حميد الشاعري يحيي ليلة رمضانية ترفع شعار "كامل العدد"

مخرج "حق عرب": سينرجي وفرت الإمكانيات لتقديم عمل كبير.. والمتحدة صنعت فارقاً

عاصي الحلاني يهدي أغنية لمصر ويطرحها عبر يوتيوب .. فيديو

محمد حماقي ضيف برنامج big time podcast مع عمرو أديب

العتاولة الحلقة 19 .. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

جالانت: الحرب مع حزب الله صعبة على إسرائيل ولكنها كارثة على لبنان

دعاء ليلة القدر للشيخ الشعراوي.. اغتنمه حتى نهاية العشر الأواخر

⁧⁨شاهد.. حسن نصر الله يظهر على الجبهة في جنوب لبنان

عبدالله الرحبي: حل الصراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة

الجامعة العربية تحذر من عواقب تنفيذ التهديدات الإسرائيلية بشأن اجتياح رفح الفلسطينية

قطر تكشف نقطة الخلاف الرئيسية في مفاوضات وقف النار بقطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببشرة سمراء وشعر أسود.. هنا الزاهد تثير ضجة بظهورها الأخير |شاهد

مواعيد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل "جودر"

قفطان جديد.. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها الرمضانية

ملابس بـ200 ألف جنيه خلال شهر.. إطلالات وضعت مسلم في مأزق| شاهد

فيديو

باربي الشيطان.. مذيعة عراقية تتحول إلى زومبي بسبب عمليات التجميل

«حذرتكم من أسبوع».. العالم الهولندي توقع زلزال تايوان الأقوى

انتقال حكم مصر من القاهرة للعاصمة الإدارية.. اعرف الحقيقة

موعد انتهاء الموجة الحارة.. بيان هام من الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

اﻟﻤﺰﻳﺪ