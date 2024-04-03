مش هنأذي نفسنا.. حمادة هلال يكشف حقيقة استعانته بكتب السحر في تصوير المداح

نفى الفنان حمادة هلال كل ما تردد حول استعانته بكتب تتعلق بالسحر في تصوير الجزء الرابع من المداح.

وكشف حمادة هلال في تصريحات صحافية أنه منذ بداية تصوير الموسم الأول من المداح ولم يستعن بأي شىء قد يضر المشاهد ومن قبله فريق عمل المسلسل قائلا: “ مش هنضر نفسنا”

وتابع حمادة هلال أنه جمسع مشاهد المداح قائمة علي بعض من أيات القران وهي التي يستخدمها صابر المداح طوال أحداث المسلسل

أحداث الحلقة 24 من المداح

شهد مسلسل "المداح 4 أسطورة العودة" الحلقة 24 أحداثا مثيرة، حيث واجه صابر المداح (حمادة هلال) تحديا جديدا بعد خروج دخان كثيف من اللوحة الجدارية الموجودة في شقة مدام حكمت، أدى الدخان إلى إصابة حكمت بالإغماء، وكشف فحص الطبيب عن عودة السرطان في جسمها مرة أخرى.

شهدت الحلقة أيضا صراعا بين زين (محمد عز) ومنال (دنيا عبدالعزيز) بعد سرقة مخزنه والأثار التي كانت تتواجد فيه، وقام زين بضرب منال ظنا منه أنها السبب، مؤكدا أنه تزوج منها فقط من أجل أختها رحاب (هبة مجدي)، ورفض طلاقها إلا بعد إعادة المسروقات إليه.

تفاصيل المداح

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.