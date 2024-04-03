الجامعة العربية تحذر من عواقب تنفيذ التهديدات الإسرائيلية بشأن اجتياح رفح الفلسطينية

حذرت جامعة الدول العربية من العواقب الكارثية لتنفيذ التهديدات العدوانية الإسرائيلية بشأن اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، مدينة تصدير الأسلحة لإسرائيل واستخدامها في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت جامعة الدول العربية، أن اجتياح رفح الفلسطينية سيعتبر اعتداء على الأمن القومي العربي وسيؤدي إلى انهيار فرص السلام وتوسيع الصراع، داعية المجتمع الدولي لاسيما الدول التي تدعم إسرائيل بالسلاح لتحمل مسؤولياتها في إعادة إعمار غزة.

وطالبت جامعة الدول العربية، بممارسة ضغوط دولية لكبح نوايا إسرائيل بشن حـ ـرب واسعة على لبنان، معلنة عن دعم الجهود المصرية القطرية المشتركة الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة.